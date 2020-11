https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 03.11.2020 - Última actualización - 14:04

14:00

Estados Unidos Por segunda vez, Trump se negó a conocer a Chris Evans

Chris Evans es uno de los actores más populares de los últimos años, todo gracias a su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel y otros proyectos. Tiene millones de seguidores en redes sociales y pocos son en la Tierra los que no tienen conocimiento sobre su existencia y gran desempeño en la industria de Hollywood.

Pero no todos están dispuestos a convertirse en fans del intérprete de Capitán América, y uno de ellos es Donald Trump. Durante una nueva entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, Chris revela que el presidente de los Estados Unidos se ha negado a conocerlo en dos ocasiones. Vaya oportunidad perdida.

Evans es famoso por películas como Los 4 Fantásticos, Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños, El Expreso del Miedo y Entre Navajas y Secretos, no obstante, se hizo increíblemente popular gracias a su intervención en el MCU como el buen Steve Rogers, mejor conocido como el Capitán América. Este personaje le valió a Chris el estrellato a nivel mundial, y aunque esos problemas de ansiedad y depresión son más que conocidos, no fueron problemas para la voluntad de acero del actor, quien al día de hoy utiliza su voz para difundir mensajes positivos y brindar aliento a sus seguidores en estos tiempos tan complicados del mundo.

Durante su estancia en el programa de Jimmy Kimmel, el anfitrión cuestionó a Chris Evans si en algún momento había conocido a Donald Trump. Al no tener alternativa de evadir la pregunta, el actor ofreció una respuesta bastante clara sobre la situación. No es que no haya querido conocerlo, sino todo lo contrario.

Tienes que hacerlo, ¿verdad? Tienes que. No debería decirlo de esa manera. No, le pregunté y me dijo que no. Dijo que no dos veces, por lo para mí mismo dije: 'Bueno, hice mi parte'.

La pregunta de Jimmy Kimmel tiene origen en los movimientos recientes hechos por Chris Evans, quien al igual que muchas otras celebridades de la industria del entretenimiento, se está esforzando por inspirar a la gente de Estados Unidos a votar en las elecciones presidenciales que culminará este martes.

Tenés que leer

El actor abrió un sitio web de nombre A Starting Point, dedicado a ofrecer una perspectiva imparcial sobre la contienda entre Republicanos y Demócratas. por supuesto que en el espacio el actor no escribe sus opiniones personales y deja que los visitantes tomen la decisión motivándolos a ejercer su derecho al voto. Un héroe en la ficción y en la vida real.

En las elecciones desde 2020 se enfrentan Donald Trump por parte de los Republicanos y Joe Biden de lado de los Demócratas. El panorama político actual en el país del norte está ejerciendo una enorme presión entre los ciudadanos, y los famosos están haciendo su parte al enviar mensajes a sus seguidores, inspirándolos a votar y a no dejar de lado esta importante decisión que le compete a todos.

Chris Evans dejó el universo cinematográfico de Marvel en 2019. Avengers: Endgame se convirtió en la última película del actor para esta franquicia multimillonaria; tras haber interpretado al personaje durante casi diez años ya era justo un descanso y nuevos proyectos para él. poco a poco va encontrando su camino hacia líneas diferentes y en sus proyectos más recientes hemos observado un cambio de línea que deja de lado al héroe y nos muestra roles bastante diferentes.

Ejemplo de lo anterior es Entre Navajas y Secretos, película en la que nos ofrece un espectáculo muy diferente a lo que hemos acostumbrado, bastante satisfactorio, a decir verdad.

Algunos no pierden la esperanza de ver a Chris Evans en el MCU una vez más, pues con la llegada del multiverso la fase 4 cualquier cosa podría suceder para los queridos personajes de Marvel Studios, incluyendo un cameo del Capitán América. Sólo el tiempo nos dirá si el actor se atreve a aceptar una nueva oferta por parte de la empresa, tal vez algo pequeño pero significativo y nostálgico.