https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 03.11.2020 - Última actualización - 16:24

16:18

Representantes de supermercados y autoservicios sostienen que algunos proveedores subieron precios "por encima de lo establecido".

Serían superiores a los autorizados Precios Máximos: alertan por nuevos aumentos Representantes de supermercados y autoservicios sostienen que algunos proveedores subieron precios "por encima de lo establecido". Representantes de supermercados y autoservicios sostienen que algunos proveedores subieron precios "por encima de lo establecido".

Después de que el Gobierno oficializara la extensión del programa Precios Máximos hasta el 31 de enero de 2021, representantes de supermercados y autoservicios alertaron que en las últimas semanas se registraron aumentos superiores a los autorizados en las listas de mercadería que recibieron.

Las empresas alimenticias aducen un incremento en los costos y se expresaron en "desacuerdo y con preocupación" sobre la nueva prórroga del plan que "pone en riesgo el normal abastecimiento".

La semana pasada, al anunciar la extensión del Programa, la Secretaría de Comercio Interior sostuvo que "se han verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal; los que resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción".

"Respecto a los aumentos, hay empresas que se ajustan a lo autorizado, otras que lo hacen a medias y, para categorías que consideran críticas, presentan aumentos mayores. Y otras que aumentan lo que quieren. Las empresas proveedoras, donde pueden, van con aumentos mayores. En algunos casos se imponen, en otros negocian algo y seguramente en algunas nacionales se ajustan a lo autorizado por el Gobierno. Hay algunas empresas que venían respetando los lineamientos, ahora no lo hacen", sostuvo a Ámbito Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios.

El empresario agregó: "Hay algunos problemas con el arroz, el aceite y la yerba, que ha sufrido modificaciones importantes".

Palpacelli también se refirió a algunos problemas de abastecimiento: "Es algo que venimos padeciendo desde hace tiempo, no sólo en cuanto a tiempos que se demoran en entregar la mercadería, sino en cuanto al grado de cumplimiento de las órdenes de compa. Hay muy bajo nivel de servicio empresas importantes que entregan un 30% o 40 % de los pedidos, el resto no lo entrega o llega cuotificado. El abastecimiento es muy irregular, en algunos casos hay faltantes por decisiones de la empresa de no fabricar más determinado producto, otras empresas proveedoras están con dificultades de abastecimiento de propios insumos, ya sea por la suba del dólar o por el contexto local de la pandemia".

En ese marco, desde las empresas alimenticias reiteraron la necesidad de una nueva actualización en los valores del programa. Es que, destacaron, desde que se lanzó el plan a fines de marzo el incremento en los costos fue por delante de las subas autorizadas por el Gobierno. De hecho, luego de un encuentro entre los representantes de la Comisión Directiva de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la entidad expresó ayer "su total desacuerdo y preocupación" ante la extensión del programa.

"El sostenimiento en el tiempo de la política de Precios Máximos pone en riesgo en lo inmediato el normal abastecimiento de los alimentos y bebidas en nuestro país, generando el cierre de empresas con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo de la industria (actualmente más de 400 mil puestos de trabajo directo)".

Mediante un comunicado, la Copal remarcó que "resulta insostenible la política de congelamiento de precios y que ello queda reflejado en los distintos aumentos de costos que el sector ha sufrido y que representan un incremento promedio del 26%. En este contexto, se requiere que se reconsidere la aplicación de una medida inmediata para revertir la situación y evitar el agravamiento de esta crisis sin precedentes", sostuvo la entidad.

Además, la Copal señaló que los "respectivos aumentos autorizados resultaron escasos y esporádicos, y distan sensiblemente en magnitud y temporalidad para cubrir los costos".

Para "estabilizar" al dólar

El Ministerio de Economía mira hacia 2021 y sabe que necesita convencer a la economía (no gusta la palabra mercados en el oficialismo) de cómo conseguirá los aproximadamente u$ s10.000 millones para cubrir el 60% del 4,5% del déficit fiscal comprometido para el año próximo.

Si todo sale según lo planifica, las necesidades finales se reducirían a unos u$ s5.000 millones. Para llegar a ese número Economía descuenta que el Fondo Monetario Internacional aceptará ese nivel de desequilibrio entre ingresos y gastos teniendo en cuenta que el país llegará al año próximo aún en pandemia.

Así, este aval para el Gobierno es más importante que las presiones que los mercados locales le hacen al oficialismo sobre que debería reducir el desequilibrio de 4,5% a la mitad.

Por eso el mandato que Martín Guzmán sostendrá ante los enviados del Fondo que llegarán la próxima semana, y ante la política argentina; es que el porcentaje es 4,5%. Y que un alza será innegociable. Especialmente ante las provincias, donde los gobernadores están ansiosos en conocer cuánto será el dinero del que dispondrán en el electoralmente importante 2021.

Según el Presupuesto 2021, el 4,5% se cubrirá con un 40% de endeudamiento y un 60% de emisión. El 40% puede estar garantizado, sólo con la continuidad del calendario que Guzmán viene manteniendo hasta el último trimestre de 2020. La cuestión se concentra entonces en el 60 por ciento. Serían, a números agregados, algo menos de u$ s10.000 millones. Este es el dato clave que mantiene el nerviosismo del mercado y donde Guzmán entendió está su problema de generación de confianza entre sus colegas privados, sin distinción de ideologías. Y es por esto que comenzó a dar respuestas hacia el mercado de manera inmediata.

Devuelven retenciones

El ministro de Agricultura de Argentina, Luis Basterra, firmó este lunes la resolución para que comience la devolución de retenciones a la soja para pequeños y medianos productores.

La medida había sido anunciada primero el 3 de marzo pero se demoró su aplicación. Luego se presentó el 2 de octubre pasado, con motivo de la rebaja temporal de retenciones a la soja. El pago será directo a la cuenta del productor.

Se determinó que la devolución será mayor para los productores de la zona extrapampeana que para los de la región pampeana.

Según indicaron fuentes oficiales, con la resolución firmada por el ministro se pone en marcha el proceso formal para la devolución.