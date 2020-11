Biden "me hizo un mejor presidente", dijo Obama y pidió votar por él

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama afirmó este martes que quien fuera su vice durante los dos períodos que gobernó (2009-17) y aspira a convertirse en el próximo jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, lo hizo “un mejor” mandatario.

“Me hizo un mejor presidente y hoy tenemos la oportunidad de elegir a Joe y Kamala (Harris, candidata a vicepresidenta) para hacer que nuestro país vuelva a ser mejor”, dijo Obama en su cuenta en Twitter.

For eight years, Joe was the last one in the room whenever I faced a big decision. He made me a better president. And today, we have the chance to elect Joe and Kamala to build our country back better. But it’s going to take every single one of us. Vote: https://t.co/XdZz4dh82T https://t.co/Tg95bMztqT