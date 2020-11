https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 03.11.2020

19:27

Altibajos para el resto de los granos El precio de la soja subió $ 300 y cerró a $ 25.400 en Rosario

La soja subió $ 300 en la Bolsa de Comercio de Rosario y cerró a $ 25.400 por tonelada, en una jornada en la que los demás granos operaron con altibajos.

Así, por el trigo con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron de forma abierta US$ 200, un valor similar al de ayer.

La oferta se ubicó en los US$ 202 para la entrega en el mes de diciembre, con la entrega entre enero y febrero en US$ 205 y marzo en US$ 206.

A su vez, por la soja disponible se ofrecieron de forma abierta $ 25.400 por tonelada, $ 300 por encima de la oferta del día de ayer; también se podían cerrar negocios en dólares, a US$ 322.

En cuanto a la campaña 2020/21, se ofrecieron US$ 270 para la entrega entre abril y mayo del año próximo, US$ 4 por encima del día de ayer.

En tanto, por maíz con entrega inmediata se ofrecieron US$ 185 por tonelada, mismo precio que el día lunes, e igual monto que para la entrega en el mes de diciembre.

En los segmentos de campaña 2020/21, un comprador ofreció comprar maíz con entrega en marzo en US$ 175 por volumen limitado, unos US$ 5 por encima de ayer.

Para las entregas entre abril y mayo se ofrecieron de forma abierta US$ 165; junio, US$ 160, US$ 2 por encima de la ronda previa; y julio en US$ 155.

Por último, por girasol con entrega entre diciembre y marzo del año próximo se ofrecieron U$ S 330 de forma abierta.

