Por Dr. Martín F. Lombardo Elecciones en EE.UU. Los Estados péndulo Es ahí donde se da la real pelea. Donde se baja el dinero para la campaña. Donde el candidato o su gente hace más campaña.

Las elecciones para presidente de Estados Unidos se realizan cada cuatro años, el primer martes después del primer lunes de noviembre.

Este año, y tras casi 4 años de mandato del presidente Trump, las mismas se desarrollan con los efectos del "virus chino" Covid-19, el que puede equilibrar la balanza para los rojos o los azules.

A principios del 2020, y con una economía en pleno auge, tasa de desempleo menor al 4% y récords en las bolsas (NASDAQ - Dow Jones = S&P) parecía que el camino del actual presidente Trump estaba allanado para su reelección.

Virus mediante, el año pasó y dejó no solo más de 200.000 muertes en el país del norte, sino también una secuela económica que a pesar de los brotes verdes, no logra alcanzar los números de enero.

Esta elección no está decidida. Pese a que Joe Biden (ex vice presidente de Barack Obama 2009-2017) es el favorito según la inmensa mayoría de las encuestas, dado el sistema electoral de USA, afirmar que es el ganador es un error.

En el año 2016, quien escribe suscribió en febrero que si Trump ganaba la interna partidaria republicana, sería luego presidente. Así lo sostuve, pese a que los "numeros" y la candidata demócrata y del establishment parecían imponerse. En mi misión de observador electoral fui testigo de la victoria "no esperada" y "no querida" por la mayoría de los analistas argentinos.

Dicho esto, es que es dable poner sobre la mesa algunos puntos, a saber: esta elección para suceder al 45 presidente es tan importante como las anteriores. Pero tiene sus particularidades. Ya no es más Trump un "outsider" de los medios y la farándula. Es el presidente en ejercicio que va por su reelección. Del otro lado los demócratas llevan a un hombre que en caso de ganar asumiría con 77 años, la edad más avanzada para un presidente en ese país. Hillary Clinton no hace campaña por Biden. Más si lo hace su ex compañero Obama.

Los argentinos debemos recordar que lo que votan los electores son DELEGADOS al Colegio Electoral. No votan de manera directa. Es similar a lo que había en Argentina antes de la reforma constitucional del año 1994. Entonces lo que verdaderamente importa es quien logra llegar al número mágico de 270 delegados.

EE.UU. tiene una division politica de Estados, y a su vez sus condados. Cada Estado aporta 2 senadores al Senado. Y cada condado su representante. Un ejemplo el congresista por California de la 12 circunscripción. La suma de senadores más congresistas más delegados de D.C. y Puerto Rico, suma 538. ¿Si? Ese número es el que se utiliza para los DELEGADOS.

Entonces quien se impone en cada Estado, hace un catch all y se lleva aunque sea por un puñado de votos, todos los representantes de ese Estado. (Hay dos excepciones que son proporcionales).

Por eso la importancia de los Estados "grandes" y los "péndulos". Los primeros porque aportan un número alto en delegados. Como California que da 55 sobre los 270 que se necesitan, y se los llevan los demócratas, o Texas, que con sus 36, se los llevan los republicanos. Estos Estados ya "definidos" para un partido u otro, son no interesantes para hacer campaña.

Los candidatos van a los "péndulos" en los que a veces eligen para un lado y otras para otro. El año 2016 tuvo muchos de esos péndulos en favor de Trump. Florida. Ohio. Pensylvania por ejemplo.

Es ahí donde se da la real pelea. Donde se baja el dinero para la campaña. Donde el candidato o su gente hace más campaña. Florida fue el lugar elegido por Obama para pedir el voto. Y fue donde Trump ya emitió el suyo anticipadamente (EE.UU. permite voto por correo y anticipado). Este Estado es no solo visagra, o péndulo. Es un Estado que quien lo gana, es presidente. Así sucede desde la elección de Lindon B. Johnson en 1964 cuando fue electo ya como presidente.

Concluyendo, las encuestas hoy dicen que Biden es el favorito, pero no significa que vaya a ganar. Ya sucedió en 2016 y en el 2000. Trump sigue peleando por mantenerse en la casa Blanca.





(*) Abogado - Esp. en Dcho. Electoral - Observador Internacional EE.UU 2016