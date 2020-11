Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Abandono y dejadez

UNA LECTORA DE Bº BELGRANO

"Es increíble el estado de abandono que tiene el barrio. Las calles con unos pozos enormes; la intersección de Manuel Alberti y San Martín hace años que no tiene luz y no hay manera de que la Municipalidad se haga cargo, o la EPE, no sé a quién corresponde, pero ya los vecinos hemos hecho todos los reclamos. Aparte hemos quedado con unas luces que parecen velas. No se puede creer el estado de abandono y dejadez por parte de la Municipalidad que sufre este barrio. Aquí se pagan todos los impuestos, no hay lugares que no tengan dueño, está totalmente organizado, con todos los servicios pero no logramos que la Municipalidad nos preste la atención debida. Muchísimas gracias al diario por este servicio. Es muy muy bueno".

Atención telefónica

UN LECTOR

"Quiero hacer referencia a la absoluta desprotección que tenemos los usuarios, y voy a hacer mención específicamente a los bancos. Estamos en pandemia, los bancos no atienden si no es con turno, y en el banco provincial tampoco atienden los teléfonos. Y no pasa un día: no hay teléfono, ¡¡no atienden!! Entonces nadie hace nada. No puede ser que los usuarios quedemos sin poder contactarnos ante un problema que tengamos, como por ejemplo para extraer nuestro dinero del banco, para lo que fuera. Y mientras tanto, las autoridades ¡¡¿qué hacen?!! Realmente, sentimos una impotencia, un agobio, una bronca, que no se puede describir. ¿Puede ser que alguien se preocupe por los ciudadanos de a pie, sometidos a un complejo vericueto de trámites cibernéticos que los adultos no estamos acostumbrados a hacer y aparte, te la hacen cada día más difícil? ¡¡¿¿Cómo es posible que no tengan una persona atendiendo el teléfono??!! ¡¡¿¿Se va a contagiar vía cable??!! ¡¡Por el amor de Dios!! No soy el único, son millones los que están en la misma situación".

Estar preparado

PABLO GIGLIOTTI

"Allá lejos, en el tiempo, corría la década del 40 y ante el inminente llamado para cumplir con el servicio militar obligatorio, mi padre habló con un amigo, quien le aconsejó que yo aprendiera a escribir a máquina y obtuviera el certificado de dactilógrafo. Recuerdo la academia Pitman y otra privada que estaba en la calle 9 de Julio, casi Primera Junta, llamada La Maquinista. Tengo presente un aula con 40 bancos y sus respectivas máquinas de escribir (mecánicas). En mi memoria guardo algunos nombres como Thunderbolt, Remington y otras Olivetti. En ese entonces, no existían las máquinas eléctricas. Luego de algunos meses de asistir a los cursos, logré el tan ansiado certificado de dactilógrafo. Eso permitió que cuando fui convocado para el servicio militar me destinaron al Distrito Militar 36, en ese entonces ubicado frente al club de Regatas, en el parque Oroño. El temor de mi padre era que me destinaran a otras provincias, Corrientes, Entre Ríos. Sé que le hubiera gustado si el destino hubiera sido a cuarteles de otras localidades. 'Yo quiero que hagas el servicio militar -me decía-, pero que no te lleven a otros lugares'. Así fue como cumplí con la ley, siendo soldado escribiente, nada de cuarteles. Sí, por supuesto, tenía que hacer los ejercicios propios de la colimba y cumplir con la asistencia a las clases de tiro, en el Tiro Federal Argentino. Muchas gracias El Litoral, siempre tan atento y gentil".

Llegan cartas

Las veredas de Santo Tomé

ROBERTO JOSÉ DA GRACA

Una ciudad no es inclusiva si sus habitantes no tienen todos las mismas posibilidades de desplazarse por ella o tener acceso a todos sus lugares. En Santo Tomé, las personas con dificultades motrices o de visión no pueden transitar por muchas de las veredas porque algunas están rotas, otras tienen muchos obstáculos como rampas de acceso a cocheras que sobresalen del resto de la superficie, faltan muchas tapas de las cajas de los medidores de consumo de agua o de la llave de paso, o ambas, lo que ha provocado la caída de varios transeúntes. También muchas de las aceras están rotas, algunos pisos se vuelven muy resbaladizos cuando llueve... en fin. Muchos obstáculos para sortear...

La anterior gestión construyó algunas rampas de acceso a las veredas pero, una vez en ellas no se puede seguir dada la cantidad de desniveles que hay. Algunas veredas son hasta 20 cm. más altas que sus vecinas, terminan 5 o más centímetros encima del cordón, en determinadas cuadras existen ocho o diez cambios de nivel. Cada nueva vereda que se construye se la hace más alta que sus vecinas con las que enlazan con una rampa muy pronunciada o terminan a pique. Imposible que una persona en silla de ruedas o que usa un andador o bastón o arrastra los pies se pueda movilizar por ellas. Generalmente esto sucede porque la vereda nueva se construye encima de la existente.

Hace años vengo planteando el problema a concejales y funcionarios pero todos se hacen los desentendidos. Las normas que regulan este el tema están, sólo se deben aplicar. En los últimos tiempos el problema se ha agravado notablemente y hay un claro ejemplo frente a la municipalidad. He caminado por muchas ciudades y pueblos del país y nunca vi este desastre. Invito a la Sra. Intendente a realizar un paseo sentanda en una silla de ruedas. Empezar por la esquina norte del edificio municipal, cruzar Iriondo, bajar por la vereda oeste hasta San Martín, por ésta hasta Maciá y por su vereda oeste hasta 7 de Marzo; siga por la vereda norte de la Av. hasta Libertad, por la vereda este de esta arteria hasta San Martín, doble hacia Belgrano, tome la vereda oeste hasta Alte. Brown y por la acera norte de la misma hasta 25 de Mayo. Si termina el recorrido será una súper atleta.

Gracias al Diario por ser la voz de los vecinos .