Charlotte Caniggia dijo que en el Cantando 2020 "hay acomodados"

Martes 03.11.2020

La mediática apuntó contra algunos de sus compañeros del certamen de canto y generó un escándalo.

Charlotte Caniggia es una de las participantes más picantes del " Cantando 2020". En esta oportunidad, la mediática acusó que hay concursantes "acomodados" en el certamen de canto y brindó sus nombres sin pudor.

En primer lugar disparó contra Lizardo Ponce, a quien la semana pasada le dijo ser beneficiado por su amistad con Lourdes Sánchez, la pareja del Chato Prada. "Me cae muy bien pero bueno, será finalista. Él es uno de los acomodados y lo sabe", informó la hermana de Alex Caniggia en el reality. Como si fuera poco, luego apuntó contra Agustín Cachete Sierra: "La gente lo sabe. Yo miro todo, leo los comentarios… Estuve en muchos realities y sé cómo funciona esto". “Todo depende del Chato y (Fede) Hoppe", expresó la hija de Mariana Nannis sin pelos en la lengua. Y agregó convencida: "Yo veo todo, me doy cuenta. Lo noto en un montón de cosas. En las previas… Bueno, él (en referencia a Lizardo) no tiene mucha previa. Pero en el jurado a veces lo veo también, le regalan puntaje".

Fue en ese entonces cuando el panelista intentó defenderse. "Nosotros dos cantamos para el orto pero vos nunca fuiste al teléfono todavía, y yo ya fui tres veces. No sé si es acomodo, es un programa en donde pasa de todo. Si hay acomodados también es por otras cosas: vos venís con un montón de gente, algo que otros no pueden tener. Esos privilegios hablan de un acomodo también", advirtió Ponce.