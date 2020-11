https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rosario: los hijos de Trasante aseguran que lo sacaraon de la banca por su postura contra el aborto

Desde Ciudad Futura "le llenaron la cabeza sobre una denuncia anónima" y que no le permitieron defenderse. "Digan la verdad, ya lo habían usado para que tenga más fama su partido y no lo necesitaban más", señaló en redes su hija Catherine

Los hijos del ex concejal Eduardo Trasante, asesinado de un disparo en la cabeza en julio de este año cuando se encontraba en su casa, publicaron un descargo en redes sociales para desvincularse de Ciudad Futura y defender a su padre de la denuncia por acoso por la que tuvo que renunciar a su banca en el Concejo. Según sostienen, ni Ciudad Futura ni la viuda de Trasante representan a la familia del pastor. “Sepan que desde que empezó toda esta movilización política que armaron ellos nunca se nos mantuvo al tanto, tampoco nos preguntaron si estábamos de acuerdo con todo lo que hicieron, porque tenemos derecho a decidir, somos los hijos, nosotros portamos este apellido, no ellos”. Tenés que leer Eduardo Trasante, exconcejal y padre de dos adolescentes que fueron asesinados Con respecto al caso de acoso, los hijos de Trasante se mostraron de acuerdo con que se aclare qué fue lo que sucedió. “Porque no dicen que a Trasante lo citaron y le llenaron la cabeza inventando que tenía una denuncia anónima y sin poder pedir un abogado o informarse más del tema, lo hicieron renunciar obligadamente”, señaló Catherine Trasante, en un posteo en redes sociales. “Como Trasante no estaba a favor del aborto y no les gustaba su crítica. Escudriñaron y lo increparon con todo este tema del abuso, no le permitieron defenderse y ahora salen a decir que fue por machista, digan que fue todo para sacarlo de la banca, digan la verdad, ya lo habían usado para que tenga más fama su partido político y no lo necesitaban más”, denunció la mujer en representación de sus hermanos. Pese a esto, Catherine sostuvo que no le guardan rencor a la agrupación política y que dejan todo las manos de Dios. “No vamos a salir a buscar fama, no queremos cámaras, sabemos lo que era nuestro padre, un luchador, no merecía esto. Solo pedimos paz, estamos pasando momentos súper dolorosos que nunca se lo vamos a desear a nadie”, concluye la publicación.