El Trébol: a través de un petitorio reclaman el regreso presencial a las aulas

Miércoles 04.11.2020

8:59

“Queremos el que Gobernador nos garantice mediante un decreto el inicio lectivo presencial en 2021”. Padres de esa ciudad piden por el regreso presencial a las aulas. Enviarán la nota al Ministerio de Educación del Gobierno de Santa Fe.

Francisco Díaz de Azevedo | region@ellitoral.com

Padres de niños escolares de la ciudad de El Trébol, en el Departamento San Martín, juntan firmas para elevar un petitorio al Gobierno Provincial pidiendo por el regreso al colegio.

En una movida que tendrá a este miércoles como último día para colectar las firmas de papás y de la ciudadanía, un grupo de madres habló con este medio y contó: “El pedido surge por la preocupación que nos genera el futuro de nuestros hijos. Es un petitorio dirigido a las autoridades políticas que se han olvidado de un sector de la población que son nuestros niños y adolescentes”, manifestó Verónica Toé, una de las madres que esgrime el petitorio mientras pide firmas en la ciudad.

En medio del retorno de los niños a los clubes, del trabajo de los bares y restaurantes y la vuelta del fútbol en el país, las preguntas de los padres y su manifiesta inquietud se acrecienta. “Volvió casi todo con protocolo y el estado no apoya a maestros y directores para a dar clases en las escuelas. Hace ocho meses que nos estamos readaptando, cada uno en su rubro, para seguir con la vida, pero esto no pasa con los colegios. El esfuerzo de la mayoría de los maestros y profesores en esta nueva modalidad es enorme pero nada puede suplir el trabajo en el aula. Queremos que el gobierno adopte medidas para que regresen los chicos al aula porque la brecha educativa será cada vez más grande y la deserción escolar, incontrolable. Mi hija transitó los primeros meses llorando, quería ir al jardín y estar con su “seño” y sus amiguitas. Tratamos de explicarle pero todo es muy difícil”, agregó Toé.

Derecho a la educación

Por su parte, Viviana Heredia, otra mamá de niños en edad escolar de El Trébol, “En nuestra provincia no hubo explicación, no hay horizonte ni proyecto. En el mundo, vuelven las clases, menos en Argentina. Es un derecho fundamental de los niños y adolescentes. ¿Y el futuro? ¿Qué estamos criando? ¿Qué estamos educando? Más allá de la situación extraordinaria que se está viviendo, tenemos que pensar a largo plazo. Alguien se tiene que comprometer con la realidad de nuestra educación. No todas las familias tienen la posibilidad de tener acceso a tecnología para poder llevar sus estudios al día y hay padres que no tienen la posibilidad de hacer un acompañamiento de las tareas de los chicos”.

Donde firmarlo

El petitorio estará disponible para firmarlo durante todo el día de hoy miércoles, en la Secretaría de Club A. Trebolense, Club A. El Expreso, Mutual Tais, Mutual CAT, Escribanía Calcagno, Estudio Toé y Estudio Aresse. Desde que se puso a disposición, ya se juntaron varios miles de firmas.

Luego será elevado al Ministerio de Educación del Gobierno de Santa Fe. “Estamos manifestando la inquietud y el deseo de la gran mayoría de los padres. Este petitorio está dirigido a los gobernantes y dirigentes políticos. En su gran mayoría, los maestros y docentes están acompañando a sus alumnos en la pandemia. Pero queremos el apoyo presencial. Este año ya está, terminó, pero queremos un 2021 con un decreto del Gobernador que nos garantice un comienzo escolar con vuelta a las aulas”.