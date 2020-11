Carabajal, la llave del fútbol que se necesita para dar vuelta la historia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La inclusión del mediocampista creativo desde el arranque este jueves en Guayaquil visitando a Emelec en la revancha del 0-1 de la semana pasada por la Copa Sudamericana es una variante casi "cantada"; pero además se vislumbran más cambios de parte de Azconzábal para no quedar eliminado del torneo internacional.

Unión visitará este jueves a Emelec en el partido de vuelta con el objetivo de vencer sí o sí al local para tener chances de continuar en la Copa Sudamericana. Para pasar a los octavos de final, el equipo de Juan Manuel Azconzábal tiene que ganar por lo menos 1 a 0 para igualar el resultado global (en el 15 de Abril, la semana pasada, perdió por ese marcador).

Si así fuera, deberán ejecutarse tiros desde el punto penal para definir quién sigue. Si la diferencia es mayor a un gol, continuará en competencia, lo mismo si gana 2-1, 3-2 y así sucesivamente, teniendo en cuenta que los goles de visitante tienen doble valor.

Eso desde lo numérico. Desde el punto de vista futbolístico, y con dos encuentros oficiales como "experiencia" (el de ida ante los ecuatorianos y el del debut en la LPF contra Arsenal del domingo), el "Vasco" Azconzábal tendrá que, en pocos horas, delinear un once titular que desde el "vamos" busque inclinar el campo de juego hacia el arco local.

¿Cómo?, no repitiendo lo del jueves pasado, eso básicamente. Y para ello lo lógico sería darle más generación de fútbol (aunque no sea condición sine qua non para lograr el objetivo), de manera que el porcentaje de posesión de la pelota crezca y así también se incrementen las posibilidades de desnivelar el marcador.

La empresa no será fácil ni mucho menos, pero nada es imposible en el fútbol pandémico. Y siguiendo con las lógicas, para enfrentar al "eléctrico", el DT tatengue ya debe estar pensando en las variantes a implementar para darle más luz a su equipo.

Si tomamos en cuenta los 180 minutos oficiales jugados por Unión, sin dudas crecen las chances para Gabriel Carabajal por ejemplo. El mediocampista creativo cordobés ha mostrado un buen desempeño contra Arsenal y también se lo notó muy mejorado físicamente, por lo que casi con seguridad será titular.

Continuando con la necesidad de producir más ofensivamente, ya desde la defensa podría haber una cambio. Quizás le dé la chance a Gerometta en lugar de Vera en el lateral derecho, por las características del pibe que ya ha tenido algo más de roce que el juvenil que viene de Las Parejas.

Además de la posible inclusión de Carabajal, para darle más equilibrio al mediocampo, se puede pensar en la incorporación de Kevin Zenón por izquierda reemplazando a Cañete. Y para sumar recorrido o trayectoria, el "Vasco" piensa en meter a Jonathan Galván en la zaga, acompañando a Brian Blasi.

Adelante, si no hay sorpresas, la dupla de atacantes la formarían Juan Manuel García y Franco Troyansky, con el "Cangrejo" Cabrera por cualquiera de los dos costados.

"Jugando" a ser director técnico, el once titular que saldría al campo de juego este jueves a las 19.15 en el estadio George Capwell ante Emelec con el arbitraje del chileno Ángelo Hermosilla Baeza sería: Sebastián Moyano, Francisco Gerometta, Brian Blasi, Jonathan Galván y Claudio Corvalán; Javier Cabrera, Neri Leyes, Kevin Zenón; Gabriel Carabajal; Juan Manuel García y Franco Troyansky.