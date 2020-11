https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.11.2020 - Última actualización - 12:38

12:21

Ocurrió en California Video: impactante momento en que una ballena casi se traga a dos kayakistas

Dos mujeres estaban observando ballenas jorobadas en Avila Beach en California mientras estaban practicando Kayak. Pensaban que estaban a una distancia segura de los cetáceos cuando una gran bola de cebo se acercó a ellas, seguida de dos ballenas. Uno de los animales envolvió una de las embarcaciones en su boca antes de escupirla.

Por suerte, Julie McSorley y Liz Cottriel lograron escapar del ataque de la ballena que contaron su experiencia a Fox 26 News: “Vimos el gran cardumen de peces, la gran bola de cebo salir del agua y a la ballena subir. Pensé: ‘¡Oh, no! Está demasiado cerca’. Cuando me di cuenta estaba en el agua”, narró McSorley. “Pensé que estaba muerta y que se me iba a caer encima”, agregó Cottriel.

Las imágenes filmadas por un compañero observador de ballenas muestran al cetáceo colosal aparentemente envolviendo la embarcación amarilla en su boca antes de escupirla, lo que hace que los espectadores griten en estado de shock.

Tenés que leer

A pesar de que la ballena estuvo a punto de morderlas, salieron ilesas de la terrible experiencia y hasta lograron recuperar su kayak y volver a la playa. Lo único que perdieron fueron las llaves del coche, un daño menor en relación a lo que podría haber pasado si la ballena se las tragaba.