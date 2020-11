https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Representantes del rubro definen la reapertura con el gobierno Provincial. Analizan reglas similares a la de bares y restaurantes. Las opiniones tras la primera reunión son dispares. Volverán a reunirse la semana próxima.

Expectativas de un sector que pende de un hilo Analizan protocolo con capacidad reducida y sin pista de baile en salones de eventos

Uno de los rubros más afectados por la pandemia del Covid-19 son sin dudas los que dependen de los eventos sociales. Es por ello que este martes, los representantes de salones de fiestas, trabajadores vinculados al rubro y autoridades del gobierno Provincial se reunieron de forma virtual para diagramar y coordinar los protocolos para la reapertura de los salones y poder ofrecerlos para futuros eventos.

"Pactamos inicialmente reunirnos la semana que viene para avanzar en un esquema de protocolo de utilización de los salones, que sea aprobado por la Provincia para que, con capacidad limitada y una especie de musicalización, puedan realizarse los eventos", comentó Juan Manuel Pusineri, secretario de Trabajo de la Provincia, en diálogo con El Litoral.

El esquema protocolar que se conversó entre las partes, y que fue propuesto por las autoridades de gobierno, establecen similitudes con los protocolos fijados para bares y restaurantes, que utilizan espacios abiertos y cerrados. "En cuanto a la distancia y al número de personas sería el que está indicado para los bares y restaurantes. Lo que variaría sería la posibilidad de que se organice el evento, que las personas vayan, por ejemplo, a una cena y que reúna la musicalización o alguna especie de animación", indicó Pusineri.

En la reunión estuvieron en representación del Estado Provincial, además del secretario de Trabajo, Jorge Prieto, secretario de Salud de Santa Fe; y Juan Marcos Aviamo, secretario de Comercio Interior y Servicios.

Sin pista de baile

Una de las premisas para reducir la transmisión del virus es respetar el distanciamiento entre las personas. Es por eso que una de las opciones planteadas por la Provincia fue evitar los bailes. "El contacto físico va a estar muy limitado, como es el baile", destacó el secretario de Trabajo.

Este punto del posible protocolo sanitario para habilitar los salones de eventos, generó molestias en los referentes del rubro. Andrés Gavilán, empresario del sector y propietario de salones de eventos, participó de la reunión y contó sus sensaciones a este medio: "Nos piden la capacidad del 30%; sin poder bailar, es decir todos sentados. Nos dieron propuestas imposibles de hacer. Sin aire acondicionado, sin ventilador, con vientos naturales cruzados de norte a sur. Estamos en Santa Fe y eso es inviable".

Al mismo tiempo, Gavilán sostuvo que lo positivo fue que "me pone contento que después de ocho meses se hayan acordado que existimos. Ahora están ellos armando el protocolo y es bueno porque hay una luz al final de todo". En vistas a la próxima reunión, el empresario planteó que esperarán más ideas por parte del gobierno y luego tratarán de encontrar criterios en común para armar los protocolos.

También comentó la situación de sus pares, que en muchos casos tuvieron que reinventarse en otra actividad o directamente cerrar el salón por los altísimos alquileres que deben afrontar. "Los alquileres rondan los $100.000 y los impuestos siguen cobrándose", dijo Gavilán.

"Es un rubro medio olvidado"

A mediados de marzo fue la última vez que Soledad Bobbio pudo decorar un evento, al igual que ella, hay cientos de santafesinos dedicados al rubro de las fiestas que desde entonces no pueden dedicarse a lo que les apasiona y, sobre todo les da de comer. "Es un rubro medio olvidado el de los eventos en general", aseguró la decoradora y agregó: "La gente no se da cuenta toda la gente que hay detrás de un evento, desde ambientadores hasta el sonido, iluminación, catering, etc".

Bobbio también fue parte del encuentro con los funcionarios de Provincia, y al igual que a Gavilán, le generó una opinión dispar. "Mi sensación hoy es de mucha incertidumbre. Aparentemente la habilitación más pronta sería sin pista de baile y con capacidad limitada al 30% si es cerrado y con distanciamiento si es abierto. Nosotros ya estamos en noviembre y ahora a los salones se los podemos ofrecer, por ejemplo a empresas para fiestas de fin de año, pero no hay nada certero", señaló la ambientadora, quien trabaja para un salón de eventos ubicado en la zona del Puerto de Santa Fe, que ahora está funcionando solamente como bar.

"Creo que no tiene que haber problemas para que habiliten los eventos, el tema es ver quien se quiere casar sin bailar y sobre todo el santafesino que le gusta ´la joda`", opinó Bobbio.

Contra las fiestas clandestinas

Los encuentros sociales masivos que terminan en fiestas organizadas clandestinamente, son situaciones que exasperan a quienes cumplen con todas las reglas vigentes para organizar eventos. "Hay fiestas clandestinas sin ningún tipo de protocolo, donde se comparten vasos y no se respeta nada. Por eso decimos o estamos todos fuera de la ley o todos dentro de la ley, estamos re calientes con estas situaciones", criticó Gavilán.

En esta línea, la decoradora de eventos resaltó que "nosotros somos la primera herramienta para evitar las fiestas clandestinas. Una persona puede festejar su cumpleaños en un lugar lindo al aire libre, también se pueden hacer cápsulas de baile, hay miles de alternativas, por eso las fiestas clandestinas nos dan una bronca enorme", coincidió.

Rubros a resolver

Además de los trabajadores dedicados a los salones de eventos y a la organización de fiestas en general, hay otras actividades gravemente afectadas por la pandemia y que ven afectados sus ingresos hace casi ocho meses. En este sentido, Pusineri mencionó que "hay que resolver algunos rubros que si ahora bajan los casos y la situación se puede controlar, podrían reactivarse. Por ahora tenemos pendiente la autorización de funcionamiento a los jardines maternales; los espectáculos públicos y todo lo vinculado con la cultura; y la gastronomía en los shoppings".