Miércoles 04.11.2020

Desde el domingo a las 21 se podrá ver por streaming la película-documental que refleja todo lo que aconteció con la impactante movilización de 40.000 sabaleros a Asunción del Paraguay. Al día siguiente, el club también pondrá al aire un programa especial con Los Palmeras.

COLÓN / La película de la hinchada que ningún sabalero debe perderse... Se viene "Una pasión sin fronteras"

Sólo falta que llegue el domingo a las 21 para que a partir de ese momento se pueda disfrutar de la película-documental que reflejará, para todos los tiempos, la epopeya de la hinchada sabalera llevando 40.000 hinchas a Asunción del Paraguay y provocando un espectáculo que será recordado para siempre.

"COLÓN, una pasión sin fronteras" es una realización de El Litoral, CyD y Arcadia, que refleja todo lo ocurrido en la previa con la movilización de la gente de Colón, su camino a Asunción del Paraguay, la llegada y todo el espectáculo que se brindó antes y durante el partido con Independiente del Valle que fue admirado por el mundo entero y considerado por la Conmebol.

Un equipo integrado por periodistas, camarógrafos y fotógrafos de El Litoral que acompañaron a Colón en el recorrido hasta la final y varios días antes del partido decisivo, se encargó de no perderse un solo detalle. Absolutamente todo está documentado. La meta fue clara: ser los primeros en llegar y los últimos en irnos. Y como la gran protagonista de esa final fue la hinchada, este documental intentará ser el fiel y eterno reflejo de todo lo que pasó hace un año en el país vecino y en una movilización nunca antes producida por un club argentino en el exterior.

Una vez que se inscribieron y realizaron la compra del ticket (acceso) correspondiente, recibirán un mail confirmando la operación (compra) con el link de acceso, donde solo, poniendo el código (ticket/acceso) enviado se podrá ingresar a la sala y ver el documental.

Algunas cosas a saber:

* Una vez ingresado el ticket ya no se podrá reutilizar ni reenviar. Un ticket es igual a 1ingreso.

* Para los que no puedan ingresar a horario, no será inconveniente, pues al ser un documental ON DEMAND (no es en vivo), sea cual sea la hora o el día que ingrese lo podrá ver desde el inicio, pudiendo detener, retroceder o avanzar según la tecnología que posea.

* El documental quedará alojadoen la plataforma durante una semana más post estreno, es decir que después del día 08/11 , y durante una semana, comprando el ticket se podrá ver cualquier día y en cualquier horario.

* Para aquellos usuarios q posean misma marca de Smart TV que de celular (ej: Samsung) utilizando la aplicación Smart View, podrán hacer espejo con el TV.

* Para los que el celular y el TV son de distintas marcas, la aplicación para hacer espejo es Screen Mirrow (sistema Android) y AirPlay (Apple).

Por ultimo, se recuerda que "COLÓN, una pasión sin fronteras" es un documental de producción privada con acceso pay per view, sin ninguna relación con los festejos que realizará el club al día siguiente, que será en forma libre y gratuita.

El documental podrá ser visto en la plataforma de TICKET HOY STREAMING LIVE, ingresando a https://bue.tickethoy.com/entradas-experiencia/colon-una-pasion-sin-fronteras-en-streaming para adquirir los tickets, recordando que el estreno será el domingo 8 de noviembre de 2020, a las 21.

Además de esta película-documental de la gente y del programa que está preparando el club con la actuación de Los Palmeras para el lunes, El Litoral también tendrá en su edición papel y en la web un despliegue importante de lo que aconteció aquél 9 de noviembre de 2019.