https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.11.2020 - Última actualización - 17:27

17:22

"Ella es insistente”, dijo la actriz, que publicó las capturas de las conversaciones que mantuvo su marido con otra persona. Cómo se enteró, cuál fue su reacción y en qué circunstancias lo habló con su pareja

Distanciados Ximena Capristo reveló quién es la mujer que le envía mensajes a Gustavo Conti "Ella es insistente”, dijo la actriz, que publicó las capturas de las conversaciones que mantuvo su marido con otra persona. Cómo se enteró, cuál fue su reacción y en qué circunstancias lo habló con su pareja "Ella es insistente”, dijo la actriz, que publicó las capturas de las conversaciones que mantuvo su marido con otra persona. Cómo se enteró, cuál fue su reacción y en qué circunstancias lo habló con su pareja

Todo comenzó el 11 de octubre. Aquel domingo, Ximena Capristo y Gustavo Conti fueron a comer con un amigo del actor a un restaurante al aire libre. Durante la velada, la actriz se sintió ofendida por un comentario que hizo su marido –con quien está en pareja hace 20 años– y decidió sacar a la luz algo que había descubierto hacía varios meses –“el año pasado”, precisó– y que ni siquiera había hablado de manera privada con el ex Gran Hermano.

“Me hizo quedar como una mentirosa adelante del amigo. Yo dije ‘¿otra vez?'”, aseguró Ximena este miércoles en Los ángeles de la mañana, y enfatizó en que su mayor bronca fue que hace un tiempo ella le había planteado a Conti tener una pareja abierta, sin embargo, él se negó: “No quiere que yo esté con nadie pero él quiere hacer la suya. Eso es lo que me molestó. Fue una actitud machista, aunque él no es machista”.

Enojada por la incómoda situación que había vivido con el amigo de Conti, Capristo se subió al auto y mientras su marido manejaba de regreso a la casa que comparten junto a su hijo Félix, de tres años, tomó su celular, entró a su cuenta de Instagram y publicó distintas capturas de mensajes entre el actor y otra mujer.

“No le dije nada. Y si bien lo arrobé, él tampoco se dio cuenta porque llegamos y se fue a dormir. Y yo, al ratito, me arrepentí, me sentí mal y lo eliminé. No lo quería exponer”, explicó la actriz, cuyas publicaciones estuvieron online durante menos de una hora pero fue el tiempo suficiente para que los usuarios hicieran capturas.

Esa noche durmieron juntos, igual que hace 20 años. Al día siguiente, cuando Conti se despertó se encontró con el celular inundado de mensajes sobre lo que había sucedido durante la madrugada. “Él no entendía nada y me preguntó si yo había publicado algo. Y ahí charlamos de la situación, yo no quería hablar antes porque estaba enojada con él”, continuó Ximena, y detalló que el diálogo fue en buenos términos ya que estaba su hijo presente. “Para nosotros no va más el grito, la puteada. Ya pasamos esa etapa”.

Ximena sostiene que no lo echó de su casa, sino que fue el propio actor quien le preguntó si ella se sentía más cómoda si se iba a dormir a otro lado. La actriz asintió y desde entonces, Conti pasa todas las noches en un departamento del matrimonio cerca de su casa. Sin embargo, llega por la mañana y pasa el día entero en su hogar junto a su hijo, que no está al tanto de lo que sucedió, ya que su padre abandona la casa una vez que él se duerme. “No es que se mudó”, aclaró la ex Gran Hermano, e indicó que hoy por hoy no están separados sino “distanciados”.

Por su parte, cuando le preguntaron si su marido le había sido infiel, respondió que no lo sabe. “Él dice que no, que son solo mensajes, que esta piba siempre le escribía y le contestó pero no sabe por qué de esa forma, que me ama", dijo, y agregó: “Si hubiese estado planteado de antemano, estaría todo más que bien. Eso es lo que me molestó”.

Ahora bien, cuando le consultaron sobre la identidad de la mujer con la que Gustavo Conti intercambió los mensajes, Ximena explicó que la conoce y que pertenece al grupo de fanáticas del actor de la época de Gran Hermano. “Ella es pica-sesos, insistente, le mandaba muchos mensajes. Y en algún momento de la cuarentena él tenía ganas de responder y avanzar un poco más. Pero tengo entendido que no se vieron. Para ella, él debe ser su amor imposible”, consideró, y aclaró que descubrió el chat porque compartían una tablet. “Yo no revisé nada en estos 20 años. Justo le llegó el mensaje mientras yo estaba en la cuenta privada de Instagram de nuestro hijo que manejamos los dos”.

Por su parte, contó cuál fue la charla que tuvieron y cómo están manejando su actual relación. “No perdí la confianza en él. Por lo que hablamos, siento que él se equivocó. Dice que está arrepentido, que me ama, ama nuestra familia, que fue una boludez, que jamás se encontró con nadie. Yo me sentí decepcionada y triste. No sabemos qué vamos a hacer. Esto es un antes y un después, no por el mensaje en sí, sino por la actitud, sus formas y otras cosas que le venía reclamando desde antes".

“¿Te imaginás separada?”, le preguntó Ángel de Brito a Ximena Capristo. “No sé, no lo puedo contestar”, respondió, y concluyó: “No lo pensé porque sigo enojada, y por supuesto que estoy enamorada, lo elegí, me casé con él”.