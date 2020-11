Rafael Nadal alcanzó los 1.000 triunfos en su carrera

El español Rafael Nadal (2º mundial) debutó en la segunda ronda del Masters 1000 de París este miércoles con una trabajada victoria sobre su compatriota Feliciano López (64º); 4-6, 7-6 (7/5) y 6-4, la victoria 1.000 en su carrera.

Tres semanas después de firmar su 13º Roland Garros, Nadal regresó a las canchas, de nuevo en París, ahora en el pabellón Bercy, para imponerse a su amigo y compañero de éxitos en la Copa Davis en dos horas y media de juego.

Four digits of dominance 💪



The moment @RafaelNadal locked up his 1,000th career ATP win in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/mD8X8GeUkQ