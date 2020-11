https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Todo fue perfecto" ,dijo la abuela de Juana y Nacho Viale.

Lesión cutánea Mirtha Legrand se siente "espléndida" tras su operación "Todo fue perfecto" ,dijo la abuela de Juana y Nacho Viale.

Alejada de la televisión para preservar su salud, Mirtha Legrand fue una de las más estrictas cumplidoras de la cuarentena. Hace tan solo unas semanas comenzaron a abrirse los comercios y a implementarse desde la Ciudad y la Provincia medidas más flexibles para que, entre varias cosas, la gente pueda realizarse estudios médicos, chequeos o en el caso de La Chiqui, una operación cutánea de la que hizo mención en esta oportunidad.

El pasado viernes, La Chiqui pasó por la Clínica Mater Dei para realizarse una intervención quirúrgica que había pospuesto por la pandemia de coronavirus, hecho que frenó a nivel nacional el avance de estudios y chequeos por parte de la población. Si bien luego de un tiempo se habilitaron las teleconsultas con los médicos y especialistas, muchas personas como le sucedió a la figura de El Trece, tuvieron que dejar para más adelante el paso obligado por la sala operatoria.

Tras el paso por la clínica, Mirtha dialogó con el periodista Juan Pablo Godino y reveló como sigue su salud: "Estoy muy bien, no fue nada complicado. Estoy espléndida y quiero agradecer el interés de todo el mundo que me llama o escribe". A su vez, detalló cómo fue el procedimiento: "Fue todo rápido, ambulatorio. Sin internación. Se respetaron todos los protocolos y mi familia estuvo en contacto siempre con los médicos que me atendieron. Todo fue perfecto".

La conductora estuvo en el quirófano dos horas y media y se operó una lesión cutánea que necesitaba reparar. Luego de la intervención, la abuela de Juana Viale regresó a su domicilio con el chofer que también la acompañó a la ida, dado que desde que comenzó su aislamiento solo pasó por la casa de Marcela Tinayre, su hija, para el día de la madre.