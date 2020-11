https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.11.2020

19:00

El actor fue diagnosticado con Parkinson hace 29 años Michael J.Fox recuerda el "momento más oscuro" de su vida

Después de casi tres décadas conviviendo con el Parkinson una enfermedad sobre la que ha hablado mucho para darle visibilidad y mostrar su apoyo a otros que la sufren, Michael J. Fox ha decidido sincerarse sobre el otro problema de salud hasta ahora desconocidos por el que pasó el “momento más oscuro” de su vida hace dos años.

“Iba camino de la parálisis si no me operaban”, ha asegurado el actor a la revista People sobre un tumor benigno que le afectó a la medula espinal en 2018, cuando tuvo que ser intervenido en una arriesgada cirugía para poder seguir con su vida normal y con acciones tan cotidianas como caminar: “El tumor estaba constriñendo la médula espinal, así que tuvieron que ser muy cuidadosos al quitarlo para no causar un daño mayor”.

“Ese fue definitivamente mi momento más oscuro”, ha declarado el actor, que admite que vio todo muy negro en un episodio concreto en el que se cayó en casa y se rompió el brazo: “Simplemente me rompí. Estaba apoyado contra la pared de mi cocina, esperando a que llegara la ambulancia, y pensé: ‘Esto es lo más bajo que puedo llegar’”.

De acuerdo con sus palabras, en ese periodo el actor de Regreso al futuro se sumió en un túnel que no le dejaba ver con claridad ni pensar en nada positivo que hubiera en su vida: “Ahí fue cuando cuestioné todo. Como, ‘No puedo poner buena cara después de esto. No hay lado positivo en esto, no hay ventajas. Todo esto es pesar y dolor ‘”

“El Parkinson, mi espalda, mi brazo…seguía sin hacer que mi nivel de sufrimiento fuera suficiente para compararme con lo que atraviesan algunas personas, pero pensé, ‘¿Cómo puedo decirle a nadie que lleve la cabeza bien alta, que mire el lado positivo y que las cosas iban a ir muy bien?‘”, ha reflexionado el actor de Regreso al futuro , que admite que después de tener que aprender a caminar de nuevo después de su operación, acabó recuperando su positivismo poco a poco.

“El optimismo es sostenible cuando sigues volviendo a la gratitud, y lo que sigue es la aceptación. Admitir que esto ha sucedido y aceptarlo por lo que es. No significa que no puedas esforzarte por cambiar. No significa que tengas que aceptarlo como un castigo o una penitencia, simplemente hay que darle el lugar que tiene. Luego puedes ver todo lo que te queda por prosperar el resto de tu vida y puedes seguir adelante”, ha asegurado Michael J. Fox, que admite que ahora esta en un momento mucho más feliz.

El intérprete tiene una vida tranquila junto a su esposa Tracy Pollan cerca de sus cuatro hijos en común, Sam, de 31 años; las gemelas Aquinnah y Schuyler, de 25, y su hija Esmé, de 19. “De hecho, me lo estoy pasando muy bien. La gente no me cree, pero amo la vida. Amo estar con mi familia. Me encanta estar con Tracy. Me encanta no hacer muchas cosas inútiles que solía hacer, porque no tengo la energía ni el tiempo”, ha reflexionado sobre su nueva realidad el actor.

Esta y muchas confesiones sobre los altibajos vitales de Michael J. Fox en sus casi 60 años de vida (los cumple el próximo junio) formarán parte de unas memorias que están en camino y que verán la luz el próximo día 17 de noviembre con el nombre No time like the future (No hay momento mejor que el futuro).