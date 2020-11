Hernán Drago confirmó que volvió a tener relaciones sexuales después de seis meses

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El modelo se separó hace un año de su esposa, pero a causa de la cuarentena se le hizo muy difícil concretar un nuevo vínculo.

Hernán Drago sorprendió a todos cuando contó en julio que tras separarse de su esposa, Bárbara Cudich, su actividad sexual cambió y pasó más de 100 días de abstinencia. Pero ahora contó en una entrevista que pudo cortar la mala racha, además de revelar si pasó algo con Alejandra Maglietti.

Hace unas semanas en "Pampita Online", Hernán reveló que tenía planes para conocer a otras chicas pero no pudo escapar a un gran interrogante. “¿Hace cuánto que estás en abstinencia?”, le preguntó la conductora. “Y… desde antes de la cuarentena. Cien días y un poquito más también porque yo había viajado al exterior”, expresó causando un revuelo por la extensa temporada que pasó sin tener sexo.

Pero en una entrevista reciente, Hernán confesó que ese estado ya cambió y hasta dejó entrever estaría conociendo a alguien. "Se revirtió la situación sexual, no sería natural y no sería normal seguir sin sexo más de 100 y picos de días", dijo, ruborizado en un vivo del portal Primicias Ya. Cuando fue indagado por su presente sentimental, se mostró ambiguo: "Estoy feliz. Eso ya es suficiente. Que la gente entienda si estoy o no en pareja según mi respuesta".

Asimismo aclaró una situación que lo relacionó a Alejandra Maglietti, ya que se dijo que estarían saliendo. Si bien luego se negó esa versión, lo cierto es que Drago le había dicho que quería invitarla a tomar algo. Para actualizar cómo evolucionó ese posible romance, indicó: "Se habló de ella, pero no fuimos a tomar nada aún... El otro día con la excusa de que teníamos que hacer un trabajo los dos vía Zoom, hablamos únicamente de lo laboral. Pero eso no quita que estén abiertos los cafés y algún día se dé".