Línea directa

Pedido a Assa

MARÍA MERCEDES FRANCO

"A los señores de Assa: en la Manzana 1, del Fonavi Centenario, estamos rodeados de aguas cloacales y no nos atienden los teléfonos. Quiero saber adónde nos tenemos que dirigir. Mi teléfono es: T. 154-661254. Yo pago el agua todos los meses y quiero que me atiendan. Muchas gracias".

****

100 % de oscuridad

VECINA DE Bº EL POZO

"En la calle Laureano Maradona de nuestro barrio se observa ciento por ciento de oscuridad. Son 5 cuadras en las que no funciona ni un solo foco. Estamos sufriendo un abandono de parte de la Municipalidad. Es una auténtica boca de lobos, un peligro constante de noche. En la colectora que lleva a Santa Fe, que está a continuación de esta calle, hay una iluminación estupenda. También en distintos sectores del barrio falta iluminación o hay focos quemados. La Municipalidad tendría que hacer un recorrido nocturno y verificar lo que expongo. Gracias al diario por permitirme hacer este reclamo".

****

Los gomeros causan problemas

ORLANDO BANDE

"Tenemos un problema de años que el Municipio no soluciona a vecinos de Pedro Vittori 4700. Hay una abrumadora cantidad de hojas secas de gomeros que se acumulan. Según lo que personal oportunamente a cargo del área expresó a perjudicados por la no recolección constante y avance de ramas sobre sus tapiales, no estuvieron encuadrados en planeamiento y que serían suplantados por especies arbóreas que no causen perjuicio, incluso, al alumbrado público como ha sucedido. Promesas y compromisos no cumplidos en años de distintos gobiernos municipales. Notas presentadas oportunamente quedan archivadas en cajones que no vuelven a abrirse... Como yo, otros vecinos debimos pagar para podar lo que se asienta, con perjuicio de desestabilizar las paredes de las propiedades al Este. Tengo fotos para demostrar lo que estoy exponiendo".

****

Apoyo al ente estatal

UN LECTOR

"Quiero manifestar mi absoluto apoyo y conformidad a la decisión del gobierno provincial de que la autopista Santa Fe-Rosario sea manejada por un ente absolutamente estatal. Aplaudo al gobernador y a la ministra Silvina Frana por esta decisión. Juntamente a esta celebración, los gobiernos anteriores nos deben a los santafesinos explicaciones sobre cosas que nos costaron más de $ 1.000 millones a los contribuyentes de la provincia".

****

Francisco

MARIO PILO

"En estos tiempos se ha criticado fuertemente al Papa, correctamente, por su amistad y hasta complicidad con unos de los seres más corruptos argentinos: Grabois, los Moyano, el Pata Medina, Milagro Sala, etc. Empero, la posición doctrinal es la histórica de la Iglesia y su doctrina social. La dignidad del pobre, del excluido, la función social de la propiedad, a juzgar de los juicios hedonistas del desierto espiritual y proteger valores, en contra de lo que plantea el capitalismo. Según una estadística de la Unesco de 2010, el 20 % de la población mundial es propietaria y/o usufructúa el 80 % del producto bruto mundial, es decir la riqueza del mundo; y el 80 % de la población, de 5.000 a 6.000 millones de personas, deben vivir con el restante 20 %, que es el efecto derrame del que habla el capitalismo. Esto no es admisible, ni política, ni moral ni éticamente, bajo ninguna circunstancia. Dios nos libre de los débiles cuando ellos se levanten, son mucho más que los fuertes, decía Nietzsche. El capitalismo plantea un desierto espiritual insolidario. El humanismo, que profeso y no como religioso, es solidario y progresista. Pero Francisco debería recordar: a) ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con acciones populistas y festivales de subsidios; b) el mérito es valioso y virtuoso y la ganancia del trabajo no es delito, es bendición de Dios o reconocimiento de Dios, como dicen los calvinistas, no el marxismo. La violencia es siempre indeseable en el rebaño, los lobos son enemigos. Dios echó a los fariseos del templo, de la República sería hoy, no por ricos, sino por corruptos. Ningún 'k' puede merecer una bendición papal".

****

Ruta 1

JULIO GERVASONI

"Este es un mensaje para Vialidad Provincial: ya que están controlando en la ruta 1, deberían sincronizar los semáforos porque la onda roja se corta en todos los semáforos y es bastante molesta".