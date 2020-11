https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.11.2020

20:50

Bolsa de Comercio de Rosario Bajas en maíz y alzas en soja en una jornada de operaciones estable

El mercado local de granos se mantuvo hoy estable en su nivel de actividad, mientras los valores ofrecidos registraron un saldo dispar entre los principales cultivos, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario.

En maíz se mantuvo una buena cantidad de ofertas abiertas de compra con algunas caídas en los valores ofertados de la próxima campaña.

Por trigo, las ofertas diferidas cortas no presentaron grandes variaciones, pero reaparecieron posiciones para descargas más lejanas; y en soja se vislumbró un panorama alcista para el segmento disponible pero sin ofertas diferidas a diferencia de ruedas previas.

En el mercado de maíz se registró un buen número de compradores activos y posiciones abiertas de compras, con algunas bajas en los valores ofrecidos de la próxima campaña.

Con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta US$ 185 la tonelada, igual precio que ayer, y misma oferta se mantenía para la entrega en diciembre.

En los segmentos de campaña 2020/21, la oferta para marzo retrocedió US$ 5 hasta US$ 170; y para las entregas entre abril y mayo se ofrecieron de forma abierta US$ 165.

En tanto, la oferta en junio se ubicó en US$ 158, julio US$ 153 y agosto US$ 143, con caídas de US$ 2 en dichos segmentos respecto a la jornada previa.

En trigo se mantuvo una buena presencia de compradores en mercado, sin variaciones en la oferta disponible en dólares y algunas bajas en los segmentos diferidos; y se registró un mayor número de posiciones abiertas de compra con posibilidad de concretar negocios.

Con entrega inmediata y contractual se ofrecieron de forma abierta US$ 200, igual que ayer.

Respecto a la oferta diciembre, la mejor se ubicó en US$ 201 mientras que para la segunda quincena de dicho mes el valor ofrecido alcanzó los US$ 203.

En cuanto a los meses de descarga de 2021, en enero se ofertaron US$ 203 lo cual representa una caída de US$ 2 respecto a la jornada previa.

Con descarga entre febrero y marzo en US$ 205 también por debajo de la rueda previa. Luego, reaparecieron las ofertas para descargar grano en abril en US$ 204, mayo US$ 205, junio US$ 206 y julio US$ 207.

En soja se continuó el sendero alcista en el valor ofrecido por la oleaginosa tanto en dólares como en pesos.

Sobre el final de la jornada se ofrecieron $ 26.000 por tonelada para la descarga inmediata, con una suba de $450 respecto a la jornada previa; y la oferta en dólares aumentó US$ 5 hasta US$ 327 la tonelada respectivamente.

En el segmento diferido no se registraron posiciones abiertas para la campaña actual y próxima a diferencia de lo que se pudo observar en jornadas previas.

Finalmente, en girasol reapareció la oferta del segmento disponible en US$ 350 la tonelada, sin cambios respecto al día lunes; con entrega entre diciembre y marzo del año próximo se ofrecieron U$S 330 de forma abierta.

Con información de Telam