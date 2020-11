Senado: el oficialismo aprobará el nombramiento de Bejas en la Cámara Electoral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Senado sesionará este jueves y el oficialismo buscará aprobar el pliego del juez Raúl Bejas, propuesto por el Gobierno para cubrir la vacante en la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La sesión fue convocada por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner para las 14:00, con una larga lista de proyectos de consenso y varios acuerdos para funcionarios del Poder Judicial, entre los que se destaca el del juez federal tucumano que aspira a completar el tribunal electoral.

La oposición se opone a la designación de Bejas, en primer lugar, por haber sido elegido por el presidente Alberto Fernández en una terna en la que figuraba con el puntaje más alto del concurso la secretaria Alejandra Lázzaro, quien se hubiera convertido en la primera mujer en integrar la CNE.

Además, objetan su pasado como apoderado legal del PJ de Tucumán y también de empresas pertenecientes al senador en licencia y ex gobernador de esa provincia, José Alperovich, entre otros puntos.

La semana pasada, durante la audiencia de la Comisión de Acuerdos en la que el oficialismo aprobó el dictamen favorable al pliego, Bejas reconoció haber sido apoderado de las empresas Avanco y Alperovich S.A., pero remarcó que lo hizo como parte de su ejercicio profesional y subrayó que "el abogado no puede ser asimilado al cliente".

También, señaló que fue apoderado del PJ "desde 1984 hasta 1996", nueve años antes de ingresar a la Justicia Federal y remarcó que "también es un tema de ejercicio profesional".

"La ley orgánica de creación de la Cámara Nacional Electoral no prohíbe que un abogado que ha sido apoderado de un partido pueda ser juez. La persona que ingrese como juez no puede haber sido autoridad partidaria, pero el apoderado no es eso, es un representante legal", explicó el juez.

Bejas fue propuesto por el Gobierno para integrar el tribunal que hoy componen Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera y que tiene su tercera silla vacía desde 2016, tras la muerte de Adolfo Munné.

Pliego de jueces

Además del de Bejas, el Senado tratará otros 29 pliegos de jueces y fiscales, para votar luego una serie de proyectos acordados sobre beneficios laborales para empleadas domésticas y trabajadores viñateros, entre otros temas.

En este sentido, se tratará un proyecto del mendocino Julio Cobos (Juntos por el Cambio) que modifica la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, con el fin de que ese sector cobre la segunda cuota del aguinaldo el 18 de diciembre, como el resto de los trabajadores.

También se aprobará una iniciativa de la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) para establecer un régimen previsional especial para los trabajadores y contratistas de viñas, similar al de los peones rurales, que permite jubilarse a los 57 años.

En el temario se incluyó un proyecto del pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos) y el cordobés Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio) para modificar la Ley de Contrato de Trabajo con el fin de ampliar de dos a tres años el plazo de prescripción de los reclamos por indemnizaciones.