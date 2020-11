Domínguez no tendría problemas para armar el equipo, ¿los mismos once?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El lunes a las 17, con el arbitraje del rafaelino Silvio Trucco, el elenco sabalero jugará en el Libertadores de América ante el "Rojo". El entrenador rojinegro pondría el mismo equipo que arrancó el juego del domingo pasado, que a la postre goleó a Defensa y Justicia 3-0.

Por más festejos. Escobar, Aliendro, Góez y Bernardi se unen al "Pulga" Rodríguez para festejar el segundo gol ante Defensa y Justicia. Justamente el "Pulga" y Bernardi entraron en el complemento para concretar la goleada; de todos modos, Domínguez repetiría el once titular para visitar a Independiente. Crédito: Ignacio Izaguirre

Si bien la goleada contra Defensa y Justicia se consumó en los últimos minutos del partido, sobre todo con la entrada de Luis Rodríguez y Christian Bernardi, quienes le cambiaron la cara al equipo en un momento en el cual el Halcón buscaba el empate, Eduardo Domínguez piensa muy seriamente en mantener el once que inició las acciones el domingo pasado en Florencio Varela.

Sólo una duda tendría el entrenador sabalero, la que quizás hoy se despeja, dada la confianza en que Alex Vigo se recupere de una distensión en su hombro derecho. La molestia no lo dejó entrenar normalmente hasta ayer, pero el cuerpo médico colonista confía en que llegará en condiciones para el lunes.

Vigo sufrió un golpe en el hombro que en el inicio de la presente semana llevó al cuerpo médico a realizarle una resonancia magnética por precaución, la que arrojó una distensión leve que no le impedirá ser de la partida.

De ser así, el "Barba" Domínguez podría repetir el conjunto titular que en el "Tito" Tomaghello sumó de a tres en el debut en la Liga Profesional de Fútbol. Colón visitará a Independiente el lunes a las 17 con: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Emanuel Olivera y Rafael Delgado; Alex Vigo, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Facundo Farías; Tomás Chancalay y Wilson Morelo.

Hisopado para cuatro

Luego de la confirmación del análisis realizado al arquero Facundo Masuero, con síntomas emparentados al coronavirus, se sumarán compañeros con los que tiene más contacto y forman parte del plantel profesional.

En Colón sigue latente la preocupación por el estado de salud del arquero juvenil Facundo Masuero, que tiene fiebre y por eso quedó aislado ante posibles síntomas compatibles con el coronavirus. Si bien es cierto que vive en la pensión, forma parte del plantel profesional y por el foco de atención es permanente.

Estaba previsto que se realice un hisopado, algo que el club pretende que sea extensivo también a otros tres jugadores con los que tiene más contacto: Aaron Martínez, Stéfano Moreyra y Gian Nardelli, que automáticamente fueron aislados.

Si bien es cierto que se tomaron todas las medidas de precaución, se espera por conocer los resultados, por eso podría cambiar el trabajo diario que lleva adelante el plantel, que se prepara para visitar el lunes a Independiente por la 2da. fase de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

Lucas Alario: "Hoy tengo otra realidad"

El delantero argentino Lucas Alario expresó su satisfacción por el presente en Bayer Leverkusen de Alemania, con más minutos en cancha y goles, pero admitió que su adaptación no fue sencilla.

"Uno siempre quiere jugar y estar, es a lo que me dedico. Me costó algunos años más que otros. No tuve la continuidad que quería, pero hoy tengo otra realidad. Trato de disfrutarlo", dijo Alario en diálogo con TyC Sports.

El ex delantero de Colón y River marcó seis goles en los últimos cinco partidos entre Bundesliga y Liga de Europa. En el campeonato alemán contabiliza cinco y viene de un doblete ante Friburgo en el triunfo por 4 a 2.

"Acá empezás de cero, es un país difícil al principio porque es lo opuesto a lo que estás acostumbrado. Tenés que trabajar más. En el gimnasio o el trabajo con pelota. Es cuestión de tiempo y el entrenador luego decide, pero jamás dudé de haber venido acá", expresó el atacante nacido en Tostado.

Para Alario, su compañero Exequiel Palacios también transita aquellos primeros y difíciles pasos de adaptación tal como le sucedió desde la temporada 2017/2018: "A Palacios le está pasando lo mismo que a mí cuando llegué".

Lucas Alario, convocado por Lionel Scaloni en la primera doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, se consideró "muy cómodo" compartiendo ataque con Lautaro Martínez y tuvo un párrafo dedicado a River: "Pueden cambiar los jugadores, pero River va a jugar de la misma manera siempre. No me sorprende. Viví unos años ahí y jugamos un poco parecido", opinó el atacante de Bayer Leverkusen.