https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.11.2020 - Última actualización - 11:14

11:13

Luego de volver al certamen, el cantante se sintió incómodo por los cuestionamientos del jurado y decidió renunciar de forma definitiva. "No estoy para que me basuree", expresó.

Espectáculos Pablo Ruíz renunció al "Cantando 2020", tras las duras palabras de Nacha Guevara Luego de volver al certamen, el cantante se sintió incómodo por los cuestionamientos del jurado y decidió renunciar de forma definitiva. "No estoy para que me basuree", expresó.

Pablito Ruíz fue sancionado hace unas semanas por haber participado de una fiesta clandestina. Por miedo a los contagios de coronavirus y por no haberse cuidado, ni a él ni a sus compañeros, la producción del "Cantando 2020" decidió castigarlo y suspenderlo.

El músico regresó a la gala del miércoles y fue muy cuestionado por Nacha Guevara. “Pablo, no pensé que volvías. Tengo que decir algo. Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso. Así que con eso te he dicho todo”, le dijo Nacha.

Tenés que leer

El músico no recibió a bien este comentario y amenazó con irse del certamen. Durante la noche no lo hizo, pero esta mañana comunicó que se baja de la competencia, según publicó el conductor del ciclo Ángel de Brito.

"No estoy para que me basuree Nacha Guevara", contó de Brito que dijo al irse de "LaFlia", la productora de Marcelo Tinelli.