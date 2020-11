Unión puede darse un gusto con sabor a hazaña y haciendo historia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los equipos de Ecuador ganaron 15 de los 16 partidos como locales ante equipos de Argentina en CONMEBOL Sudamericana; solo empataron el primer enfrenamiento (Liga de Quito ante Boca Juniors, en 2018). ¿Y si Unión lo rompe?

Llegó la hora para Unión. No queda otra que ganar y para eso tendrá que mejorar la pobre imagen que el equipo mostró en el partido de ida en el 15 de Abril. La evidente falta de fútbol intentará suplantarse con el ingreso de un jugador apto para esa función: Gabriel Carabajal. ¿Alcanzará?. Está claro que un solo jugador no puede por sí mismo cambiar el semblante de un equipo. Si no hay un mejoramiento general, será difícil que el aporte de mayor claridad y más ofensivo que Carabajal, por características, está en condiciones de brindar en detrimento de Assís, su reemplazado, pueda convertirse en determinante.

Hay dos aspectos favorables y uno negativo en el análisis previo. Empecemos por el negativo: Unión viene de jugar un mal primer partido. Vayamos a los dos elementos positivos: 1) la serie está abierta porque el resultado se puede revertir; 2) el rival no demostró ser un "cuco" y dio la imagen de un equipo mediocre, tal como se lo preanunciaba desde el mismo Ecuador cuando en la previa al encuentro de ida se hablaba de un técnico cuestionado, de hinchas muy disconformes y de un rendimiento muy bajo en la liga local.

Pero a Emelec le alcanzó. Mostró para ello una mejor predisposición para el manejo de la pelota y de las situaciones en el partido, sobre todo al influjo de Sebastián Rodríguez, el uruguayo que lleva la "8" y que fue figura del cotejo de ida. A él se acopló un funcionamiento en el que Carabalí y Caicedo trataron de complicar por derecha y Cabezas fue el encargado de abrir la cancha por izquierda, con Joao Rojas jugando a espaldas de Barceló, el centrodelantero que no desaprovechó la oportunidad que tuvo y conquistó el gol de la victoria.

Unión hizo poco, demasiado poco se podría decir. Una situación clara en el primer cuarto de hora (centro de Cabrera que conectó débilmente Troyansky y a las manos del arquero) y alguna que otra luego (sobre todo el taco de Troyansky en el segundo tiempo) no alcanzaron ni siquiera para mover la aguja de la justicia. Ganó bien Emelec, dejando preocupado y ocupado a Azconzábal por mejorar el rendimiento del equipo.

Decíamos, luego del empate con Arsenal, que quizás algún jugador lograba meterse en el equipo para la revancha. Carabajal era uno (irregular y sin dar la sensación de haber mostrado todo lo que potencialmente puede dar desde que llegó a Unión) y después, Gerometta y Galván también amenazaban sobre los titulares del jueves pasado. Sin que esto vaya en detrimento de Vera, si la idea de Azconzábal fue la de utilizar el carril para la subida del lateral, Gerometta mostró que, en eso al menos, es más que Vera. Pero se entiende que el Vasco los conoce más, los vé todos los días y por algo terminó inclinándose por Vera. ¿Lo mantendrá o allí también habrá una variante?, es una duda que se tiene y que recién se disipará cuando el partido esté por arrancar. O una hora antes, cuando se conozcan las formaciones.

Si el robusto Ordoñez hubiese marcado el segundo gol en una jugada clara que tuvo sobre el final, la situación sería más complicada y con ribetes de heroico. El 1-0 a favor de Emelec, por más que se haya logrado de visitante -con la sutil pero trascendente característica de que se juega sin público en las tribunas- no le asegura la serie a los ecuatorianos ni lo deja prendido de los cables a Unión. Obvio que hay que ganar, porque es el único resultado que lo favorece. Pero en el "peor" de los casos, ganando se asegura la definición por penales (sería en el caso de que también sea 1 a 0) porque cualquier otro resultado a favor del Tate, lo deja a Unión clasificado para octavos de final.

Hay algo que en Unión se mencionó mucho y se sabe: hay 90 minutos para ganar el partido. ¿Qué quiero decir?, que no es necesario salir a matar o morir de arranque, sino que al partido se lo debe jugar -y trabajar- con inteligencia, concentración y el mejor fútbol posible, algo que faltó a la cita hace una semana en el 15 de Abril.

Emelec juega con la ventaja de haber ganado el partido, pero también sabe que la serie está abierta. Y tratándose de un equipo copero (jugó 28 Libertadores y 8 Sudamericana), quizás tenga mayor experiencia que Unión, en ese aspecto, pero también la necesidad imperiosa, convertida en urgencia, de seguir adelante en este torneo. Máxime teniendo en cuenta el éxito que han tenido los otros (Delfín, Liga e Independiente del Valle) que continúan en la Libertadores.

500.000 dólares

Es lo que le espera al que resulte vencedor de esta llave como premio por participar en los octavos de final de la Sudamericana.