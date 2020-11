Ricardo Fort, cumpliría hoy 52 años y sus fanáticos lo recordaron en las redes sociales

Un 5 de noviembre de 1968, llegaba a este mundo Ricardo Aníbal Fort, hijo de Marta Campa de Fort y Carlos Fort. Heredero de Felfort, una empresa famosa por la producción de golosinas y chocolates. Ricardo tuvo una vida mediática tan compleja como fugaz: si bien parece que siempre estuvo presente, su irrupción en la TV nacional se dio por primera vez en 2008.

Él siempre se manifestó en contra de su familia y no estaba dispuesto a seguir con el estirpe chocolatero de su familia: su vocación era el arte. Pero no se terminó destacando por eso, sino por los lujos y excentricidades que mostraba por todos lados. También su gran fama se dio, por los enfrentamientos mediáticos con las celebridades más importantes del país.

Su vida no solo fue escándalos y excentricidades, también estuvo atravesada por el amor, fue padre de unos hermosos mellizos: Martha y Felipe. Ellos hoy en día son criados por Gustavo Martínez, compañero de vida del empresario. Martha se destaca por su belleza y talento para el arte. Mientras que Felipe, se muestra alejados de los medios y disfruta de su buena vida, que se divide en Miami y Buenos Aires.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2013 sus más de 20 cirugías estéticas, dolores corporales y hasta una supuesta adicción a los opioides terminaron siendo fatales para él. Su muerte generó mucha sorpresa en el mundo entero, y desde ese momento se transformó en un prócer nacional y popular.

Fort se volvió en una especie de culto e idolatría: sus frases, videos, bailes y coreografías comenzaron a replicarse por todos lados, siendo parte del día a día de los argentinos.

Hasta existe un canal titulado "Ricardo Fort Archivos" con casi 12 mil suscriptores, seis videos cortos de El Comandante haciendo varias actividades y más de 4 millones de reproducciones totales.

Lo cierto, es que desde el comienzo del día los fanaticos del chocolatero le han expresado afectuosos mensajes en las redes sociales.

"Zo no ze que hazez, no te enziendo cuando hablaz" CÓMO OLVIDAR ESTE MOMENTO HISTORICO!? La frase no es tanto, lo importante es el contexto. Richard vs Flavio, dos serpientes locas, se sacaban chispas, la batalla más épica después de Samid vs Viale. pic.twitter.com/PV1GfsRJTi