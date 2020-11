https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ministro de Salud Ginés reiteró que la vacuna "no será obligatoria", y aclaró: "No vamos a hacer de esto un combate"

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó este jueves que "el Gobierno argentino no tiene ninguna intención de obligar a nadie" a aplicarse una vacuna contra el Covid-19, y aclaró que no quieren "hacer de esto un combate" o "un nuevo motivo de confrontación, de disputa".

"El Gobierno argentino no tiene ninguna intención de obligar a nadie. No vamos a hacer de esto un combate. No queremos un nuevo motivo de confrontación, de disputa y de discusiones", resaltó González García en declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada, entre ellos NA.

En esa línea, el ministro de Salud precisó que "la obligatoriedad o no" de la vacuna "por supuesto que tiene un sentido epidemiológico", pero aclaró: "La gente debe ser persuadida y convencida. Como cree la mayoría, que están todos esperando la vacuna".

"La vacuna va a estar disponible, va a ser gratuita. Como la vacuna es nueva y no sabemos si va a ser permanente, si va a ser ésta u otra porque estamos en pleno desarrollo, probablemente no la pongamos en el calendario nacional de vacunación, por lo tanto no es obligatoria", explicó.

Al referirse a la vacuna rusa, indicó que es "como las otras vacunas", y detalló: "Todas van a tener que pasar todas las pruebas que tiene que pasar una vacuna, en cualquier lugar del mundo, para ser habilitada".

