El INTI desarrolló un sustituto del dulce de leche apto para veganos y celíacos

Especialistas del Instituto nacional de Tecnología Industrial (INTI) desarrollaron un producto similar al dulce de leche, libre de ingredientes de origen animal y apto para veganos y celíacos, a partir de la combinación de frutos secos, legumbres y oleaginosas.

El nuevo producto desarrollado para la empresa Las Quinas, con la consigna de ofrecer a los consumidores un alimento libre de ingredientes de origen animal, acaba de recibir un premio de la Asociación de Profesionales de Salud y Alimentos en la categoría «dulces», de acuerdo con lo informado por el INTI.

El simil «dulce de leche» vegetal surge de la combinación de frutos secos, legumbres y oleaginosas que dan como resultado un contenido de proteínas y sólidos totales equiparables a los de la leche vacuna. El consumo de productos de origen vegetal viene creciendo en todo el mundo, no solo en las mesas vegetarianas o veganas sino también de la mano de consumidores que apuestan por diferentes alternativas a la hora de comprar.

En Estados Unidos, por ejemplo, un informe publicado por Plant Based Foods Association (PBFA) y The Good Food Institute (GFI) destacó que las ventas minoristas de estos alimentos crecieron un 11,4% en el último año y su valor total de mercado alcanza los US$ 5.000 millones. Siguiendo esta tendencia, este año la empresa argentina Las Quinas lanzará comercialmente al mercado un dulce plant-based (a base de plantas y sin ingredientes de origen animal) apto no solo para vegetarianos o veganos sino también para quienes presentan intolerancia a la lactosa y celíacos.

Especialistas del INTI acompañaron a la pyme en el desarrollo del nuevo producto, desde la selección de los ingredientes y la definición de la tecnología de procesamiento, hasta la primera producción piloto que comenzó el mes pasado en las instalaciones del instituto. «Una característica distintiva de este nuevo dulce es que posee una etiqueta limpia porque cuenta con pocos ingredientes. Se logró un excelente producto nutritivo con una etiqueta corta donde los consumidores pueden leer y entender qué es lo que tiene el alimento», detalló Mariana Sánchez, coordinadora de proyectos de desarrollo vinculados a alimentos en el INTI.

Para la formulación se utilizó una combinación de frutos secos, proteína de arvejas y oleaginosas que dan como resultado un contenido proteico y sólidos totales equiparables a los de la leche vacuna, estrategia que permitió lograr atributos similares al del dulce de leche sin necesidad del agregado de almidones. Ricardo Parra, fundador de Las Quinas, empresa argentina que desde el 2007 recibe asistencia del instituto y actualmente exporta a Asia, Europa y Estados Unidos, destacó que el Inti «brindó la asistencia técnica para realizar este dulce vegetal, con mayor vida útil, sin aditivos, siguiendo las normas y brindándonos seguridad en todos los procesos productivos».

El desarrollo ya recibió interés internacional y fue premiado por la Asociación de Profesionales de Salud y Alimentos en la categoría «dulces», galardón que se otorga como reconocimiento a la excelencia en productos y servicios de la industria.

