https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.11.2020 - Última actualización - 19:20

19:14

Diferencias en el Senado, define la Cámara baja

Media sanción para tomar una deuda por U$S 100 millones

La ley pedida por el gobernador Omar Perotti fue aprobada por el Senado. La oposición manifestó sus quejas porque no hubo negociación con la Casa Gris. El texto pasa a Diputados, donde ya está la ley de fondo, que busca crear la empresa Santa Fe Redes. El Ejecutivo quiere tomar un préstamo internacional a tasa baja, pero en moneda extranjera, para financiar su proyecto de Conectividad y brindar internet a todo el sistema educativo.

El senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) fue el miembro informante por la mayoría. Destacó los fines educativos productivos y culturales de la iniciativa. Crédito: Gentileza Cámara de Senadores.



El senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) fue el miembro informante por la mayoría. Destacó los fines educativos productivos y culturales de la iniciativa. Crédito: Gentileza Cámara de Senadores.

Diferencias en el Senado, define la Cámara baja Media sanción para tomar una deuda por U$S 100 millones La ley pedida por el gobernador Omar Perotti fue aprobada por el Senado. La oposición manifestó sus quejas porque no hubo negociación con la Casa Gris. El texto pasa a Diputados, donde ya está la ley de fondo, que busca crear la empresa Santa Fe Redes. El Ejecutivo quiere tomar un préstamo internacional a tasa baja, pero en moneda extranjera, para financiar su proyecto de Conectividad y brindar internet a todo el sistema educativo. La ley pedida por el gobernador Omar Perotti fue aprobada por el Senado. La oposición manifestó sus quejas porque no hubo negociación con la Casa Gris. El texto pasa a Diputados, donde ya está la ley de fondo, que busca crear la empresa Santa Fe Redes. El Ejecutivo quiere tomar un préstamo internacional a tasa baja, pero en moneda extranjera, para financiar su proyecto de Conectividad y brindar internet a todo el sistema educativo.

Por Luis Rodrigo SEGUIR La Cámara de Senadores autorizó al Poder Ejecutivo a tomar un préstamo por U$ S 100 millones, cuyo objetivo es financiar el proyecto de Conectividad contenido en la creación de la empresa Santa Fe Redes Sapem (sobre la base de la actual Santa Fe Gas y Energías Renovables).

La media sanción contó solo votos positivos de la bancada encabezada por Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) y antes había logrado los respectivos despachos de comisiones.

La oposición –tal como ocurrió con el tratamiento del mensaje para crear Santa Fe Redes- no obstruyó el tratamiento en aquellas instancias (todas por videoconferencia), y tampoco lo hizo ahora en el recinto virtual de la telesesión del Senado santafesino. Los radicales optaron por la abstención y formularon duras críticas a la falta de diálogo de la Casa Gris.



Elogios al programa

Como miembro por la mayoría, Alcides Calvo (PJ-Castellanos) agradeció a sus compañeros de bancada del oficialismo y a todo el cuerpo, y habló de cómo la pandemia expuso los déficits estructurales de Santa Fe respecto de la conectividad. Comentó que está hoy a la vista la injusta "brecha tecnológica que sufren sectores vulnerables o marginados de los grandes centros urbanos, así como de los puntos más alejados" de los principales mercados. Destacó las condiciones del préstamo de un organismo que procura el desarrollo en Latinoamérica y subrayó que se trata de financiar el Programa Santa Fe más conectada. Comparó a la transformación digital que Santa Fe requiere con la llegada del ferrocarril de otros tiempos. "Cheque en blanco" En tanto, desde la oposición, el senador Felipe Michlig advirtió que es la primera vez que se pide una autorización a un crédito internacional cuyas condiciones aún no han sido pautadas. "Las leyes de autorización siempre se trataron en la Legislatura cuando ya se había logrado un acuerdo, pero hoy no es así. Todavía no están definidas las condiciones de endeudamiento", subrayó. Puso en duda que hoy pueda saberse con exactitud para qué se usará toda la deuda. Dijo que sólo hay unos títulos genéricos que bien pueden ser luego el fundamento para cosas como, por ejemplo, "comprar unos smarthphone para distribuirlos, como una forma de acercar a la conectividad". Calificó a la norma como "un cheque en blanco" y alertó que hay áreas a cubrir en el proyecto de Santa Fe Redes que ya están servidas por el proyecto Arsat. Señaló que el diseño de estrella de los tendidos (no de anilllo) pone en riesgo la totalidad del sistema en el caso de una falla. Sostuvo que la norma para crear Santa Fe Redes, hoy en Diputados, omite la ruralidad y destacó que 64 millones de dólares "irían a obras y redes", pero hay "unos 6 millones de dólares para el pago de contratos profesionales y otros pagos salariales", no detallados. Expresó su temor por el futuro de "las inversiones pioneras, de hace más de tres décadas, que desarrollaron esas actividades en pequeñas localidades cuando nadie invertía". Pidió que oficialismo y oposición, Legislativo y Ejecutivo, "nos escuchemos un poco más, en favor de los santafesinos". Debate En tanto, el senador José Baucero (PJ-San Javier) dijo que la conectividad hoy es como "el tren de antes" y pidió subir a ese vehículo de transformación. Habló de "las esperanzas de los sanjavierinos para tener acceso a internet y a las tecnologías del conocimiento". La posición del senador del departamento costero se apoyó en explicar las desventajas que sufren quienes simplemente están fuera de internet. Negociaciones truncas El oficialismo no le cambió una coma al proyecto del Ejecutivo, tal como el 15 de octubre ocurriera con la transformación de la actual Enerfé en una empresa que también se convertiría en proveedora de los servicios de internet y fibra óptica. El bloque del PJ intentó durante las dos últimas semanas acercar posiciones entre el Ejecutivo y la oposición, pero no hubo diálogo. Las quejas de la oposición fueron dirigidas al otro poder, no a sus pares de la mayoría. Todo indica que el escenario para el debate será Diputados, donde la mayoría es del Frente Progresista, Cívico y Social. Características Se trata de una norma que pide a la Legislatura la autorización para tomar un préstamo internacional por U$ S 100 millones de dólares que, desde julio la Casa Gris tiene en carpeta, y cuyo mensaje remitió recién el 29 de septiembre. En tan solo algo más de un mes, recibió el visto bueno del Senado santafesino y ahora será Diputados donde tendrá su definición. El préstamo tiene negociaciones avanzadas (sin firmar aún) con la Corporación Andina de Fomento y la operación en total será U$ S 124.670.000, de los que U$ S 24.670.000 se prevé financiar con recursos de contrapartida propios del Estado Provincial. El endeudamiento prevé como condiciones financieras la Tasa de Interés "libor más margen" (sin establecer, según la UCR) y un plazo mínimo de amortización de 8 años. En tanto que el lapso para la ejecución estimada del programa es de cuatro 4 años. Presupuesto La Ley de Gastos y Recursos para el Ejercicio 2021 ingresó al Senado y pasó a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Pedido de informes al Aeropuerto de Rosario Un pedido de informes del senador Marcelo Lewandowski (PJ-Rosario) requiere información sobre el Aeropuerto Internacional de esa ciudad. El proyecto de comunicación, probado por unanimidad -tal como es habitual en el Senado-, pide al Poder Ejecutivo que se explaye sobre los siguientes puntos. El legislador pide saber qué acciones fueron realizadas por el directorio actual "para constatar cuál era el estado de la pista". También, "informe sobre la constatación notarial respecto del estado de la pista realizado al comienzo de la nueva gestión" y "sobre la intervención de diversos organismos que analizaron su vida útil y posibilidades operativas". Requiere además un "informe sobre estado de la infraestructura operativa y estado de la actividad aerocomercial al momento de decidir la construcción de la Terminal Aeroportuaria". En los fundamentos, el representante por Rosario subraya la importancia de esa infraestructura en especial "ante las expectativas que la reactivación de vuelos trae a nuestra región, luego de las medidas derivadas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio". Expresa que "el crecimiento y desarrollo del aeropuerto es de vital importancia para la provincia y sobre todo por las localidades del departamento". Más adelante, dice: "potenciar e incorporar servicios resulta fundamental sin embargo esto debe hacerse en un marco de suma responsabilidad evaluando los momentos de la actividad aerocomercial y velando siempre por que el estado y vida operativa de los recursos sean los correctos para dar respuesta a las posibles demandas". "Siendo este un centro neurálgico para la actividad de las regiones, es que debemos propender a realizar proyecciones futuras en base a análisis minuciosos sobre estado de situación", señala. Cooperativas de trab​ajo Con media sanción del Senado, pasaron a Diputados dos proyectos de ley para mantener en manos de cooperativas de trabajo los bienes que tienen en su poder y así sostener –por dos años- sus fuentes laborales.

​ En un caso, se trata de la Cooperativa de Trabajo TATRA Limitada, a los efectos de ejercer las acciones expropiatorias correspondientes, según la iniciativa presentada por el senador Osvaldo Sosa (PJ-Vera). En el otro, de los inmuebles ubicados en el Parque Industrial La Victoria de la ciudad de Venado Tuerto, donde funciona la empresa Botiquines Marinelli, de acuerdo con el texto impulsado por el senador Lisandro Enrico (UCR-General López). Para ambos hubo un veloz tratamiento sobre tablas, con la Cámara constituida en comisión, para darles la media sanción por unanimidad. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa