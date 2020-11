Operaron a Estanislao Fernández

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hijo del presidente Alberto Fernández fue sometido a una intervención quirúrgica programada y a través de sus redes sociales habló sobre el resultado

Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, pasó por el quirófano y contó su experiencia con plena alegría. “Ya estoy en casa. Me operé de la vista y ya veo perfecto. Estoy re feliz, bol...”, anunció el youtuber a través de Instagram Stories, vía por la que les agradeció a todas las personas que se preocuparon por él y su salud.

“Parece una pelotu..., pero nunca en mi vida vi bien. Tengo problemas en la vista desde siempre y estoy feliz porque esta es la primera vez que veo, que puedo ver bien sin tener que meterme algo en el ojo”, comentó desde su casa y con mucha alegría el hijo del presidente de la Nación. “Más allá de que todavía tengo como 'la resaca' de la operación, estoy feliz. Cuando me den el alta, no voy a tener que usar más lentes de contacto para montarme, no voy a tener que usar más una mie... y voy a poder usar lentes de contacto de color para los cosplay”, continuó Dyhzy, haciendo alusión a su rol como drag queen y cosplayer.

“Nada ni nadie me puede quitar la felicidad de este momento”, aseguró el DJ, que procedió a comentarles a sus miles de seguidores acerca de la intervención quirúrgica y cómo será su recuperación. “El post lo estoy haciendo. Lo primero: vayan a un oculista y a un oftalmólogo. Yo no soy parametro de nada. Lo que sí puedo decirles es que, al menos a mí, la operación es muy rápida, cinco o seis minutos. Después estás entre tres o cuatro horas con los ojos llorando y con mucha fotofobia”, indicó Fernández con respecto a su experiencia.

“Por eso estoy con las cortinas bajas. Son unas horas de mie..., si se pueden dormir, háganlo. Me operé de miopía. ¡Soy vidente!”, concluyó Dyhzy con humor en sus historias de Instagram, red social en la que es seguido por más de trescientas mil personas.