Para UDA, las carencias en infraestructura escolar condicionan el regreso a las aulas

La Unión de Docentes Argentinos manifestó su preocupación por la "grave crisis" edilicia de los establecimientos educativos de todo el país. "Las falencias se acentúan en la Argentina más profunda y en las regiones con menores recursos", se indica en el informe.

"En muchas escuelas no se cuenta con espacios amplios ni suficiente ventilación como para respetar los protocolos vigentes. Nada se hizo, en líneas generales, para subsanar esto. En los talleres de las escuelas técnicas provinciales no se cuenta con espacios adecuados, los mismos son por demás reducidos y sin ventilación adecuada muchas veces, frente a los talleres de las escuelas transferidas que en general son mucho más amplios, y ventilados. La escasa dimensión de talleres y aulas hace imposible el armado de burbujas de grupos muy reducidos y no permite mantener el distanciamiento social", expresa entre sus conclusiones un documento de la Unión de Docentes Argentinos..

EI informe manifiesta que existe una "grave crisis de infraestructura escolar" en el país. Fue realizado en base a relevamientos de las distintas seccionales del sindicato, con el objeto de determinar las principales carencias y deficiencias en los establecimientos educativos en cada región de la Argentina.

"El periodo de aislamiento obligatorio no se ha aprovechado para realizar mantenimiento, adecuaciones y reparaciones necesarias. Solo algunas jurisdicciones, y de manera incompleta, lo han realizado. La gama de deficiencias abarcan un rango muy amplio que va, en los casos más extremos desde ausencia de sanitarios (reemplazados por letrinas) hasta falta de pintura y descascaramientos, en los casos más leves. Las falencias y carencias detectadas se acentúan en la Argentina más profunda y en las regiones y provincias con menores recursos", advirtieron desde la UDA.

El relevamiento se realizó sobre el 50% de los edificios escolares de cada provincia, abarcando todos los niveles de la educación obligatoria (inicial, primaria, secundaria y terciaria) y todas las modalidades educativas. De la misma manera se realizó tanto en zonas urbanas, como suburbanas y rurales.

"Resulta indispensable, en vistas a cualquier posible retorno a clases presenciales, contar con una infraestructura adecuada que garantice condiciones de seguridad e higiene, tanto a alumnas y alumnos como a trabajadoras y trabajadores, frente a la actual pandemia causada por el virus Covid-19".

Un limitante para el regreso a las aulas

En el informe exploratorio elaborado por la UDA, se tuvieron en cuenta seis variables: sanitarios y agua potable; Instalaciones eléctricas; Climatización; Puertas ventanas y paredes; Conectividad.

"La mayoría de las carencias enumeradas ponen en riesgo la salubridad y/o la seguridad de la comunidad educativa, de la misma manera que estos riesgos se potencian ante la pandemia de COVID-19. El regreso a clases presenciales es una aspiración de todos y todas, pero en un marco epidemiológico y de condiciones salariales, laborales y de infraestructura adecuadas. No es una simple cuestión de voluntad", manifestaron desde el sindicato docente en el documento.

De acuerdo a las conclusiones expresadas, a la situación de infraestructura deficiente "se debe sumar la preocupante situación salarial: en la actualidad, todos los salarios docentes iniciales de todo el país se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y la suma que se abona en concepto de Fondo Nacional de Incentivo Docente, en virtual congelamiento".

Asimismo, desde la Unión de Docentes Argentinos reclamaron "la urgente convocatoria de la Paritaria Nacional Docente para abordar y comenzar a dar solución a lo planteado".

Principales deficiencias

En relación a sanitarios y agua potable, se detectaron falencias sanitarias: Falta de baños, especialmente en el NEA, que funcionan con Ietrinas; Ausencia de agua potable, particularmente en Misiones; Tanques, cisternas, bombas de agua sin funcionar, recurrente en Catamarca: Problemas con los desagotes cloacales y pozos ciegos, sobretodo en el NEA, NOA, Catamarca y Santa Fe.

También, deficiencias en las instalaciones eléctricas y de gas: Sistemas eléctricos obsoletos y sin mantenimiento regular, con numerosos casos en provincia de Buenos Aires; Ausencia de ventiladores, con mayor preocupación en zonas donde las temperaturas superan continuamente los 35/40 grados, como Jujuy.

Por otra parte, el informe especificó las carencias en cuanto a los espacios requeridos para un normal funcionamiento de clases en contexto de pandemia. "Es importante en la actual crisis sanitaria considerar este ítem ya que hay muchas escuelas en las cuales las aulas no admiten siquiera formar burbujas de pocos alumnos, además sin ventilación. Lo mismo ocurre en los talleres, especialmente en las escuelas provinciales donde son muy pequeños, con espacios por demás reducidos, frente a los de las escuelas transferidas que cuentan con espacios mucho más amplios y mejor equipados", detallaron.