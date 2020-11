https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.11.2020

19:41

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

El que quiera entender, que entienda

MIRTA LIDIA SATTLER

"Acerca de la nota del Sr. Gustavo Vittori, "Sarasa", le quiero decir a la Sra. María Teresa Rearte: ¡el que pueda entender, que entienda...! Yo entendí lo que dijo el autor. Lo que no entiendo es por qué defiende lo indefendible, usted profesora. La Iglesia tiene que mirar hacia adentro: 'Hagan lío', les dijo a los jóvenes... Los resultados están a la vista de algunos 'maduros' ya. Mejor les hubiera dicho que ganasen el pan con el 'sudor de su frente', como hicieron los cristianos que vinieron a trabajar durante jornadas interminables esta tierra bendita y hoy son bastardeados, por el solo hecho de prever un futuro mejor para su descendencia. No me refiero a los terratenientes, sino a los gringos, como mi abuelo, que 'laburaron' hasta el último minuto de sus días... Y puedo seguir".

****

Camping de ATE

UN LECTOR

"Al señor Jorge Hoffmann, de ATE: hace pocos días, vi en el programa del señor Villarreal, que trataron el tema sobre el que hice mención en un mensaje anterior en esta columna. En ese programa estaba Medina, de Asoem, y se habló de la necesidad de tomar una decisión sobre la suspensión del descuento que se les realiza a los afiliados por el respectivo camping, dada la imposibilidad del uso de sus servicios, por la pandemia y ante la mala situación económica que estamos pasando todos. Eso mismo le digo yo, señor Hoffmann, que se debe hacer con el camping de ATE, inclusive reintegrar todo el importe descontado del sueldo, desde febrero de este año, por tal concepto. Esto, hasta tanto se pueda resolver la situación sanitaria que estamos atravesando. Hoy por hoy, es como si estuviera pagando la luz y el gas y no tuviera el suministro. Así que usted, señor Hoffmann, debe pensarlo y comunicar esa decisión a través del programa de TV de ATE. Obviamente que un futuro ingreso al predio de ATE será también muy riesgoso, por si se da algún tipo de contagio, por lo que ATE deberá responder; ni hablemos si hubiera una muerte por Covid... Espero su respuesta".

****

Sepelios

DRA. MARÍA CRISTINA TEMPORETTI SOSA

"He visto con mucho dolor el desamparo que tienen los jubilados por Pami, en cuanto a sepelios. Gente mayor, que no tiene una moneda para comprarse un cajón. Hoy el servicio de sepelio más económico cuesta $ 25.000. Ahora, ¿qué pasa cuando los creman?; porque en la cremación, sacan la chapa del cajón y la colocan en el horno crematorio, pero la parte de madera del cajón, que es lo más costoso y artesanal, ¿adónde va a parar? Entonces, mi sugerencia es que, así como la señora Aeberhard hizo una salón de velatorio, que hagan una lista, y que todos esos cajones se acumulen para dárselos a la gente insolvente, para que tengan un digno sepelio y sepultura. Si no, es abandono de persona, porque los de Pami, pobrecitos, no pueden pagarse ni un cajón de manzanas. Gracias por el espacio".

****

Una sociedad trucha

DANIEL PINO

"La Argentina trucha, versaba un título de un diario una vez. Y realmente uno se pone a pensar sobre qué bases hemos construido nuestra Argentina. ¿Será una Argentina asentada sobre la ética y la moral?, ¿será una Argentina honesta?, ¿donde la mayoría de sus habitantes son ejemplo de amor al prójimo? En definitiva, siempre suelo decir que no toda la responsabilidad la tienen los políticos, porque gran parte de esa responsabilidad de cómo somos está enquistada en nuestra sociedad. Nos hemos acostumbrado a hacer de lo indebido una opción. De lo prohibido, una posibilidad. Aquí están también inmersos los empresarios, los gremialistas y también la gente común, la que si puede joderte te jode, al hacer una transacción, por ejemplo... Cuando vendés un auto, pero no avisás que fue chocado, o que el chasis está roto y solo pintado para que no te des cuenta... Así somos, y no aprendemos que, justamente por esa razón, así nos va...".