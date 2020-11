Los Bam Band: de cumbieros a verduleros

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los integrantes de la banda local afrontan la crisis con un puesto de venta de frutas y verduras, a la espera del retorno de los shows presenciales.

Por la llegada del coronavirus debieron suspender todos sus compromisos laborales: “con el tema de la banda y el coronavirus veníamos trabajando muy bien, teníamos una agenda bastante movidita gracias a Dios y se paró de un momento a otro”, explicó a El Litoral Adrián Gaete, que junto a sus hermanos Claudio y Bam Bam y el resto de los músicos conforma los Bam Band.

“Hicimos este emprendimiento, ya lo veníamos haciendo desde antes, cuando éramos chicos, tenemos una verdulería familiar, a la par, siempre a la par de la música el trabajo; y yo tuve pescadería también…decidimos retomar porque tenemos 18 chicos que nosotros los estamos ayudando y aparte tenemos que poder soportar lo que tenemos”, lamentó

Consultado sobre cómo afectaron las restricciones sanitarias a la banda, comentó que “hubo ideas como para hacer cosas”, “pero el tema del streaming no nos servía mucho porque no era un buen ingreso para los músicos y aparte tenemos chicos de Paraná y San Javier y se hacía difícil juntarnos a ensayar, primero porque no se podía por la cantidad de personas, después volvió la cuarentena”, detalló.

Por ahora, están “agradecidos” con la gente que se acerca al puesto, en Avda. Blas Parera al 7000. “Desde el primer día que llegamos vienen, nos compran y nos ayudan, la mayoría ya conocen que hicimos toda la vida esto y lo hacemos de corazón”, manifestó.