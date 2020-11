https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A partir del lunes, las decisiones sobre qué se cierra y qué se libera quedará en manos de cada provincia

Covid-19 Fernández anuncia este viernes el fin del aislamiento y el inicio de una "nueva normalidad" A partir del lunes, las decisiones sobre qué se cierra y qué se libera quedará en manos de cada provincia

El presidente Alberto Fernández anuncia este viernes, antes o después de una conversación que mantenga con su colega ruso Vladimir Putin, el fin de la etapa Aspo (Aislamiento social preventivo obligatorio) el próximo lunes en el país y el reemplazo por una nueva normalidad más relajada denominada Dispo (Distanciamiento social).

Así, después de 233 días, cambiarán las obligaciones y los controles sobre los ciudadanos, y las decisiones sobre qué se cierra y qué se libera quedará en manos de cada provincia o distrito y no dependerá de una coordinación con la Nación.

Funcionarios políticos y de ceremonial de la Casa Rosada convocaron para las 10 al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a la Quinta de Olivos, para repetir la rutina de una conversación entre los tres. Habrá solo fotos, no conferencia conjunta, advirtieron los voceros. Después de la comunicación presidencial, Larreta y Kicillof hablarán individualmente explicando la nueva etapa.

Gran parte de los detalles del anuncio de este viernes se estaban ajustando en la noche del jueves en conversaciones entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los gobernadores de las provincias donde está impactando más el virus.

Con este cambio, Fernández busca también despejar la agenda de la pandemia, administrar el tiempo que falta hasta la llegada de la vacuna y focalizar en su frente más urgente: mostrar gestión y liderazgo de la agenda pública. El anuncio se hará hoy porque mañana viaja a Bolivia a la asunción de Luis Arce.

De todos modos la nueva normalidad no sería tan inmediata ni tan visible en algunos distritos: en Capital Federal no autorizarán todavía los encuentros particulares a puertas cerradas. Pero sí podrán juntarse hasta diez personas en los jardines, terrazas y patios. Familias y amigos podrán por primera vez, desde el 20 de marzo, verse legalmente al aire libre en sus casas siempre que no junten más de diez personas.

Larreta también abrirá algunos deportes grupales: básquet, vóley, futbol 5 y hockey quedarán habilitados en los próximos días siempre que sea en prácticas recreativas -no profesionales- y con no más de cinco jugadores por equipo.

Para más adelante queda un sector enorme que sufrió como pocos la pandemia: la cultura. Teatros, cine y música tienen una agenda de trabajo para recuperar la actividad con protocolos estrictos.