EEUU: dirigentes republicanos se "despegan" de las declaraciones de Trump

El vicepresidente Pence emitió un escueto tuit minutos después de que Trump hiciera una declaración a la prensa desde la Casa Blanca, en el que no utiliza la palabra "fraude" ni habla del "robo" de las elecciones, aunque sí respalda al actual mandatario. "Estoy con el presidente @realDonaldTrump. Debemos contar cada voto LEGAL", fue todo lo que dijo Pence en su cuenta de Twitter, bastante lejos del tono del presidente.

I Stand With President @realDonaldTrump. We must count every LEGAL vote.