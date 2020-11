Gallardo tiene dudas para recibir a Rosario Central

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El plantel "millonario" se volvió a hisopar y los resultados fueron negativos. El "Muñeco" le busca reemplazante a Nacho Fernández.

El plantel de River se entrenó ayer por la mañana en el predio de Ezeiza con nuevos hisopados negativos de cara al partido frente a Central y con la duda sobre el reemplazante de Ignacio Fernández, quien sufrió un desgarro. Marcelo Gallardo intentará resolver esa incógnita durante la jornada de hoy, ya que el encuentro por la segunda fecha de la Copa de la Liga será este sábado a las 21.15 en el estadio de Independiente.

El entrenador que tenía pensado seguir dándole partidos a los titulares para que lleguen bien al partido del 24 de noviembre ante Paranaense por Copa Libertadores. Pero ahora deberá retocar el equipo.

La baja de Nacho Fernández -que va a ser cuidado hasta la ida con Paranaense- podría ser resuelta con la continuidad del juvenil Santiago Sosa, quien lo reemplazó en los dos últimos encuentros ante Liga de Quito y Banfield. Sin embargo, la otra posibilidad es el cambio de sistema táctico, volviendo al dibujo que utilizó el año pasado con Robert Rojas de líbero y con los laterales en la zona de volantes en un 3-5-2.

De un modo u otro, los dos jugadores que podrían ingresar por el zurdo Fernández, con un desgarro en el recto interior izquierdo, son Santiago Sosa jugando de volante por derecha o Rojas que formaría una línea de tres con Javier Pinola y Paulo Díaz.

Así los posibles titulares serían Franco Armani, Gonzalo Montiel, Díaz, Pinola y Milton Casco; Sosa o Rojas, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz; Julián Alvarez, Rafael Borré y Matías Suárez.

Los problemas los tendrá Gallardo en los partidos que siguen de la Copa de la Liga ante Godoy Cruz y la revancha con Banfield, pues el torneo local no se detiene a pesar que el 12 y 17 de noviembre hay doble fecha de eliminatorias sudamericanas.

Por esa razón, durante casi 10 días y en la semana previa al inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores, el "Muñeco" seguramente va a perder a Armani, Montiel, Paulo Díaz, Rojas y Nico de la Cruz.

Así que para la fecha de los fines de semana del 15 y 22 de este mes el entrenador tendrá que jugar con un equipo alternativo, ya sea por ausencias como por cuidados para que los jugadores puedan estar sin problemas el 24 ante Paranaense.

La buena noticia es la recuperación de Bruno Zuculini, que va a concentrar y la semana que viene podrá ser tenido en cuenta en las prácticas de fútbol para ser utilizado como zaguero central por las ausencias de los defensores.

Golpe anímico

El director técnico de Rosario Central, Cristian "Kily" González, afirmó que si su equipo derrota a River "sería un golpe anímico terrible" porque "estos son los partidos que te marcan".

"Estamos hablando de uno de los mejores equipos de los últimos años por el fútbol que propone, por la agresividad para recuperar la pelota y porque tiene un plantel de una gran jerarquía, con un equipo donde juegan casi siempre los mismos", expresó a ser consultado sobre próximo rival.

"Con respecto a Gallardo compartimos muchos años en la selección, ahora hace un tiempo que no nos comunicamos, pero aprovecho para saludarlo", puntualizó.

"Hay que intentar sostener lo que pensamos, pero no soy esclavo de los sistemas de juego y tenés que adaptarte al rival que tenés enfrente, sin renunciar a lo nuestro, eso está claro", expresó el DT, quien ofreció una conferencia de prensa por Zoom desde el Country de Arroyo Seco.

El lunes pasado, Rosario Central, con el debut del entrenador, venció a Godoy Cruz, de Mendoza, 2 a 1, en el Gigante de Arroyito, con un tanto del volante Emmanuel Ojeda en el comienzo y un golazo del delantero Lucas Gamba en el final.

El técnico "auriazul" se refirió a la posible vuelta del volante Fabián Rinaudo después de una cirugía de rodilla: "está en una etapa muy buena de su recuperación, desde ese punto de vista está llegando al nivel físico del resto y mañana vamos a hacer una prueba más fuerte todavía, lo estamos llevando de a poco para que esté bien".

Consultado sobre los yerros defensivos que el equipo cometió en el partido con Godoy Cruz, reconoció: "Sabemos que cometimos errores defensivos, que gracias a Dios no nos costaron, pero también que esas fallas contra estos equipo pueden ser caras y eso nos da la posibilidad de corregirlos y de saber dónde estamos parados".

"Reconocemos que cometimos errores, pero uno no lo puede matar, hay que tratar de mejorar en lo individual para potenciar lo colectivo. Nos pasó en la defensa, donde tenemos a la gente de más experiencia, pero hacemos autocrítica y ellos son los primeros que lo reconocen porque necesito que nuestra defensa esté sólida porque es la base del equipo. Son los errores que no podemos repetir porque otro rival nos lo va a hacer pagar. No vamos a cometer errores", admitió.

Finalmente, interrogado sobre la operación de la que se repone el astro futbolístico Diego Maradona, el "Killy" opinó: "Estuve pendiente de su estado de salud como todo el mundo en la Argentina y me alegro de que Diego haya salido bien de la operación".