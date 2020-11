Múltiples cadenas televisivas interrumpieron el discurso de Trump y pusieron en duda sus declaraciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Similar a lo que le ocurre en Twitter, el mandatario fue sacado del aire en cadenas de TV tras tildar de fraudulentas las elecciones, sin presentar pruebas. Solo lo mantuvieron al aire CNN y Fox News.

Mientras Donald Trump emitía un fuerte discurso desde la Casa Blanca, donde acusaba que le estaban "robando" la elección presidencial, varias de las principales emisoras de TV cortaron al mismo tiempo el discurso del candidato por considerar que su contenido alentaba la desinformación, mientras CNN continuaba al aire, pero lanzando críticas y Fox News, la referencia informativa del Partido Republicano, no confirmaba los dichos.

A la espera de los resultados finales de los comicios celebrados el martes, Trump afirmó que ganaría "fácilmente" si se contaran "los votos legales", pero que, si se incluían los "votos ilegales", los demócratas podrían "intentar robarnos las elecciones".

En ese momento, el canal MSNBC cesó su transmisión en vivo y su presentador, Brian Williams, explicó: "Bueno, aquí estamos nuevamente en la posición inusual de (tener que) no solo interrumpir al presidente de Estados Unidos, sino también corregir al presidente de Estados Unidos".

"Tenemos que interrumpir aquí porque el presidente está haciendo declaraciones falsas, incluida la idea de que ha habido una elección fraudulenta. No hay prueba de ello'', agregó Lester Holt.

ABC News también interrumpió la transmisión que finalmente no terminó siendo una rueda de prensa, ya que el mandatario abandonó el escritorio sin contestar preguntas de los periodistas.

"Simplemente no se ha presentado evidencia en ninguno de estos estados de que existan votos ilegales", señaló David Muir, el conductor del informativo más seguido del país con 8 millones de espectadores diarios.

En CBS, su presentadora Norah O'Donnell interrumpió y solicitó a la corresponsal Nancy Cordes que hiciera una verificación de hechos de la aseveración de Trump. Cordes respondió que no había indicio de un número considerable de votos ilegales, y señaló que la declaración sobre una llegada tardía de votos era "otra falsedad''.

CNN por su parte, de mala relación con Trump, decidió por el contrario emitir totalmente la declaración en vivo, pero su presentador Jake Tapper criticó fuertemente al mandatario "Qué noche más triste para Estados Unidos de América ver a su presidente (...) acusar falsamente a la gente de intentar robarse las elecciones".

El periodista Anderson Cooper, de la misma cadena, hizo una particular comparación añadiendo que Trump era "como una tortuga obesa volteada en el suelo, revolviéndose bajo un sol abrasador dándose cuenta que su tiempo ha terminado''.

Aunque CNN mantuvo al presidente en el aire, el zócalo sobre la pantalla decía: "Sin presentar pruebas, Trump afirma que le están haciendo trampa''.

En Fox News, los comentaristas Bill Bennett y Byron York defendieron al presidente, argumentando que sólo porque Trump no señaló casos específicos de irregularidades no significa que no haya habido ninguno. Pero sí advirtieron que el presidente y sus abogados necesitan presentar pruebas.

"No hemos visto nada que constituya un fraude o un abuso del sistema", concluyó el corresponsal de la Casa Blanca, John Roberts.