https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 06.11.2020 - Última actualización - 15:31

7:43

Se trata de un anticipo de aportes de coparticipación. Serán destinados al pago de proveedores, con los que mantienen una deuda recibida de la gestión anterior.

Un aporte económico de provincia para el municipio santafesino Jatón recibió un adelanto de $ 64 millones de Perotti para paliar el déficit Se trata de un anticipo de aportes de coparticipación. Serán destinados al pago de proveedores, con los que mantienen una deuda recibida de la gestión anterior. Se trata de un anticipo de aportes de coparticipación. Serán destinados al pago de proveedores, con los que mantienen una deuda recibida de la gestión anterior.

Un adelanto financiero de $ 64 millones para la ciudad de Santa Fe recibió el intendente, Emilio Jatón, de manos del gobernador provincial, Omar Perotti, este viernes por la mañana en un acto realizado en Casa de Gobierno.

El aporte fue otorgado en el marco de la Ley de Emergencia Económica, que habilita a la Provincia a refinanciar deudas y adelantar aportes de coparticipación que fueron solicitados. Y eso fue lo que pidió la Ciudad.

Perotti destacó la importancia de la reunión que mantuvo este viernes con el intendente Jatón, tras la que se anunció la entrega de los fondos. "Hemos dispuesto una instancia de acompañamiento a los municipios y comunas, tratando de ponernos al día en todas las deudas que había desde 2017, al igual que con la ley que habilita estos anticipos de coparticipación", ya que son "momentos duros, con caída de recaudaciones, por lo tanto hay que estar cerca del vecino a través de los gobiernos locales, y de allí surge la decisión de ir cumpliendo con cada uno de ellos".

Destino

En cuanto al destino que tendrán los $ 64 millones (primero se había informado que iban a ser $ 60 millones), el intendente capitalino dijo que "el Municipio tiene muchas necesidades", por lo que irán "a cubrir esos gastos que se generan día a día". Luego admitió que la administración de la ciudad tiene "un déficit muy alto, por lo que este dinero ayudará también en la prestación de los servicios básicos".

En tal sentido, la secretaria de Hacienda del municipio, Carolina Piedrabuena, explicó luego en diálogo con El Litoral que estos fondos fueron solicitados "para hacer frente al pago de deudas que tiene la Municipalidad", porque aún "la deuda recibida de la gestión anterior (de José Corral) es grande".

Y amplió Piedrabuena al respecto: "Sacando la deuda que tenemos con las empresas de recolección de residuos y varios proveedores de obras y de gastos de funcionamiento ordinario de la Municipalidad, a los que les hemos ido pagando -dijo-, los fondos serán destinados a atender la situación de emergencia financiera en la que está la Municipalidad, es decir el déficit que recibimos de 2019". La idea es "tratar de avanzar lo más que podamos este año en el pago de deuda a proveedores. Ese es el concepto central".

La secretaria de Hacienda garantizó que los fondos destinados a los subsidios que fueron otorgados días atrás a modo de aportes no reintegrables a clubes, jardines maternales y salas culturales estaban contemplados dentro de la economía municipal y no dependían de este nuevo aporte realizado por la Provincia. "Hicimos un gran esfuerzo financiero previo, porque no sabíamos la fecha exacta en la que este aporte iba a llegar", dijo.

Cabe mencionar que los clubes, jardines y salas culturales son rubros que no pudieron trabajar ni abrir desde que se declaró la cuarentena por la pandemia por covid-19. La medida sanitaria tuvo una primera etapa de aislamiento y luego otra -vigente- de distanciamiento social.

"La deuda flotante representaba un 20 por ciento de los recursos del ejercicio 2019", explicó luego Piedrabuena. "Esperemos avanzar lo más posible antes de fin de año en el pago de ello". Sólo la deuda con las empresas de recolección de residuos "representaba $ 800 millones. Con lo que hemos ido pagando más estos aportes, no llegaremos al 100 por 100, esperemos achicarla lo más posible -dijo-. Mientras tanto también debemos afrontar el pago de este año, en el que venimos al día", destacó para finalizar.