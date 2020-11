Cierran al público el camping municipal en Esperanza

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Es una medida de seguridad que el Gobierno de la Ciudad acompaña, mucho más en momentos en los que los brotes de contagio crecen en nuestra ciudad y la región", explicaron autoridades municipales.

La Municipalidad de Esperanza reitera que en cumplimiento de las normas vigentes se dispuso, hace tiempo ya, el cierre de las instalaciones del balneario camping municipal, por no estar habilitadas las actividades recreativas y reuniones de carácter social en este tipo de lugares públicos.

Es una medida de seguridad que el Gobierno de la Ciudad acompaña, mucho más en momentos en los que los brotes de contagio crecen en nuestra ciudad y la región.

Reiteradas violaciones a la seguridad de todos

Ante reiteradas violaciones por parte de grupos de personas que eluden estas normativas y que dieran motivo de distintas intervenciones de carácter policial ambos portones de ingreso permanecerán cerrados. Se garantizará la circulación de los propietarios y residentes de Villa Balneario Oeste, otorgándoles llaves para su uso personalizado en caso de lluvias o emergencias.

Se requiere de las Instituciones que funcionan en el predio la adopción de medidas en concordancia con las expuestas.

Ante la alta circulación viral es fundamental, restringir la circulación no esencial por la ciudad.

Una recomendación fundamental a la hora de mitigar la circulación del coronavirus en la Ciudad es la de tomar conciencia y no salir de los hogares de no ser estrictamente necesario y restringir al mínimo el contacto social; que ciertas prácticas estén permitidas, no las transforma en obligatorias, y lo mejor es acotar estas actividades a la mínima expresión.

Actividades recreativas y reuniones de carácter social

Está demostrado que estos encuentros son hoy el gran foco de propagación del virus, es importante entonces cumplir con responsabilidad esta normativa, ya que es la medida más eficaz a la hora del control de brotes o de minimizar la posibilidad de tenerlos.

Colonia de vacaciones

Por otra parte la Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaria de Cultura y Deportes, convoca a docentes de Educación Física y profesores de disciplinas artísticas: Música, Expresión corporal, Teatro de Títeres entre otras, a la presentación de proyectos específicos destinados a niños de 6 a 13 años.

Ámbito de desarrollo del proyecto: Colonia de Vacaciones, en las instalaciones del Liceo Municipal “José Pedroni” y el Lawn Tenis Esperancino. Ambas sedes cuentan con pileta de natación.

Las propuestas que presenten los Profesores de Educación Física deben propiciar la participación de los niños en juegos recreativos deportivos (sin contacto) prácticas corporales motrices y ludo motrices saludables, juegos deportivos, tradicionales autóctonos y de otras culturas.

Las propuestas que presenten los Profesores de disciplinas artísticas deberán plantear alternativas de dispositivos lúdico didácticos a través de diferentes talleres: musicales, de danzas o murga, de teatro de títeres, entre otros.

Ambas iniciativas, deben implicar aprendizajes significativos, inclusión, solidaridad, imaginación, creatividad, cuidado de sí mismo, de los otros, del ambiente, posibilitando el disfrute y la valoración de logros y esfuerzos.

Las presentaciones de los proyectos deportivos y artísticos deberán contar con su correspondiente planificación y cronograma, ajustarse a las distintas edades evolutivas e incluir dentro de los mismos las instancias y técnicas de evaluación que se utilizarán.

Considerando el contexto actual, se constituirán grupos integrados por 10 colonos y es necesario que las propuestas del proyecto permitan que los niños participen en un ambiente cálido y seguro en el que se respete en forma estricta las normas que oficialmente fije el Protocolo correspondiente para el funcionamiento de la Colonia.

Fecha de desarrollo del proyecto: meses de enero y febrero 2021, con posibilidad de ampliar al mes de marzo. Carga horaria por profesor: 2 horas reloj por cada turno. Fecha de apertura de la convocatoria: lunes 9 de noviembre.

Fecha de cierre de la convocatoria: lunes 30 de noviembre. En tanto la fecha designación de proyectos seleccionados: lunes 14 de diciembre.