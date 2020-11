Argentina fue incluida en el calendario provisorio del Mundial de Moto GP de 2021

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM), y Dorna, empresa promotora del Mundial de Moto GP, dieron a conocer este viernes el calendario provisorio para la temporada 2021, en el que figura Argentina como una de las 20 fechas para la temporada que comenzará el 28 de marzo en Qatar.



Tanto FIM como Dorna dieron a conocer el calendario provisional del Mundial de Motociclismo 2021 y Argentina figura entre las 20 fechas que lo compondrán, siempre y cuando la evolución de la pandemia de coronavirus esté controlada y no existan restricciones para el traslado de los equipos.

