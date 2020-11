https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor explicó en un comunicado que Warner Bros le solicitó que se retire del proyecto después de que un juez diera por cierta una noticia en la que le llamaban "maltratador".

Por "maltratador" Tras el escándalo, Warner pidió Johnny Deep abandonar "Animales Fantásticos"

Este verano no ha sido especialmente bueno para nadie. Pero mucho menos para Johnny Depp, que después de tres meses litigando contra el diario The Sun por describirle en un titular como “golpeador de esposas”, finalmente el juez encargado del caso decidió el pasado 2 de noviembre fallar en contra del actor al considerar que lo que había publicado este tabloide, en referencia a las acusaciones de su ex mujer Amber Heard, era “sustancialemnte cierto”.

Sin duda, todo un mazazo para Depp, que lo último que esperaba con este juicio es que en lugar de ser indemnizado por difamación dieran por verdadera la versión de Heard. Y no solo por el daño que esto provoca a su imagen personal, sino también por las consecuencias profesionales que ya está teniendo esta sentencia.

Por ejemplo, hoy mismo Depp confirmaba en su cuenta personal de Instagram que los estudios Warner Bros le han pedido retirarse de la saga Animales Fantásticos, precuelas del universo Harry Potter a las que el actor se unió hace un par de años para dar vida a Grindewald. Un papel que pensaba repetir en el inminente rodaje de la tercera entrega y que ahora tendrá que interpretar otro actor.

“Debido a los recientes acontecimientos, me gustaría hacer este pequeño comunicado”, arranca el texto que Depp ha compartido en redes para explicar su situación actual. “Lo primero, me gustaría dar las gracias a todos los que me han ofrecido su apoyo y su lealtad estos meses. Estoy realmente conmovido por los numerosos mensajes de amor y preocupación que he recibido, especialmente durante los últimos días”.

“En segundo lugar, deseo informaros de que Warner Bros me ha pedido que renuncia a mi papel de Grindewald en Animales Fantásticos, y yo he respetado y aceptado su solicitud”, aclara dando a entender que no tiene intención de pelear por seguir en esa saga y que entiende que los estudios hayan tomado esta decisión.

“Finalmente, deseo decir esto. El juicio surrealista que he vivido no cambiará mi lucha para decir la verdad y ya confirmo que planeo apelar la sentencia. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas por este momento. Gracias por leer”, concluye avisando que todavía queda mucho por saber sobre esta historia.