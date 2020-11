https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 06.11.2020

16:28

La activista le devolvió una ironía al político: "¡Relajate, Donald, Relajate!”, escribió, con las mismas palabras que una vez él se había burlado de ella.

Ironía Greta Thunberg se "desquitó" con Donald Trump en Twitter La activista le devolvió una ironía al político: "¡Relajate, Donald, Relajate!”, escribió, con las mismas palabras que una vez él se había burlado de ella. La activista le devolvió una ironía al político: "¡Relajate, Donald, Relajate!”, escribió, con las mismas palabras que una vez él se había burlado de ella.

Mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, insiste en suspender el conteo de votos en los cinco estados que definirán la elección presidencial, la activista Greta Thunberg aprovechó para "devolver gentilezas" al candidato del Partido Republicano. Es que, tiempo atrás, Trump la había atacado cuando la joven había sido seleccionada como personalidad del año por la revista Time. Por aquel entonces, el mandatario racista le pidió que "maneje su ira" y vaya a ver una película con un amigo.

Ahora, ante la desesperación de Trump -que por Twitter pedía suspender el conteo- Thunberg le comentó su publicación: "Es tan ridículo. Donald tenés que trabajar tus problemas con el manejo de la ira y después ir a ver una buena película pasada de moda con un amigo. ¡Relajate, Donald, Relajate!”, escribió, con las mismas palabras que había utilizado el mandatario.

En cuestión de minutos, la publicación se hizo viral, con casi un millón de "me gusta".

La fijación de Trump con Thunberg data de hace tiempo. En diciembre del 2019, por caso, el madatario la atacó por haber sido elegida como la personalidad del año para la revista Time. Justamente, las palabras que había usado Trump, que tiene 74 años, fueron las mismas con las que hoy le replicó la ambientalista, de 17.

Esa no fue la primera vez en la que el jefe de Estado la había criticado. En septiembre de ese año se había referido a la chica de manera burlona en las redes sociales. “Parece una joven muy feliz”, había lanzado en su cuenta de Twitter de manera irónica. Junto a su mensaje, había compartido un video en el que Thunberg les exigía a las autoridades de las ONU para que tomaran medidas urgentes por el cambio climático.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

A su vez, a principios de este año, el Foro Económico Mundial fue el escenario de un nuevo contrapunto entre la activista Greta Thunberg y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La militante ambientalista reclamó medidas concretas y urgentes. “Nuestra casa todavía está en llamas. La inacción de ustedes alimenta las llamas cada hora, les decimos que actúen como si amaran a sus niños por sobre todas las cosas”, reclamó Thunberg.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Trump, por su parte, aseguró estar comprometido con conservar la majestuosidad de la obra de Dios. Luego anunció que se unía a la iniciativa de Davos de plantar un billón de árboles en el planeta. Varios países asistentes al Foro se comprometieron con ese propósito. Sin embargo para Thunberg no alcanzará con esa medida. "Plantar arboles es bueno, claro, pero no está cerca de ser suficiente y no puede reemplazar la mitigación real del daño a la naturaleza”, sostuvo la activista.