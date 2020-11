https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unidad Provida

Organizaciones por las Dos Vidas pidieron a Sergio Massa cuidar la vida de todos

Unidad Provida y organizaciones celestes fueron recibidas por Sergio Massa en el Congreso de la Nación. Pidieron que no se presente el proyecto de ley mientras dure la Pandemia de Covid-19. "Hay muchísimas prioridades de Salud por las que mantener a la sociedad unida y el aborto no es una de ellas. Van a provocar a millones de personas en todo el país a movilizarse", explicaron.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Durante el encuentro, Ana Belén Mármora agradeció a Sergio Massa la ecuanimidad en el diálogo y a la diputada Vanesa Massetani por invitar a todas las agrupaciones celestes. Pidió además prudencia política: "En 2018 nadie imaginó que millones de personas iban a salir a las calles en todo el país para salvar las 2 Vidas y el Congreso rechazó el proyecto. La situación es demasiado delicada para abrir un nuevo frente de conflicto que divida aún más al país por un proyecto que nunca fue prioritario y menos ahora". Se pidió al gobierno que no ceda ante la presión de sectores radicales que representan a la Industria del aborto y se advirtió que dar un debate ""exprés" en Pandemia, como algunos pretenden, es antidemocrático, porque impide la participación de todos en el debate. Y que es además un acto de irresponsabilidad que puede tener consecuencias difíciles de prever. "Ya se están organizando campañas" para salir incluso en los principales centros de veraneo" explicaron, porque la gente está "muy sensibilizada y alerta". Tenés que leer La diputada Armas Belavi de visita en instituciones de Cañada Rosquín Recordaron también que hoy la prioridad en Salud es evitar los conflictos y movimientos masivos y que "hay muchas más muertes de mujeres por un sistema de salud colapsado". Guadalupe Batallán,autora del libro "Hermana, date cuenta" -el cual entregó a los presentes- explicó: "El aborto no es ni fue una prioridad de Salud. Se reparte millones al movimiento abortista y se escatiman fondos a la Salud. El aborto inducido causa menos del 0,01% de las muertes femeninas. Hay más de 100 causas antes. Mueren 15 veces más embarazadas que quieren tener a sus hijos, 20 veces más por desnutrición o HIV, 30 veces más por suicidio y 300 veces más por cáncer de mama. Hoy las embarazadas más vulnerables y niños por nacer están muriendo hasta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano por falta de atención. Esas son las prioridades reales para las mujeres". El Dr. Fernando Secin, por su parte, alertó sobre la situación crítica del sistema de Salud: "No hay medicamentos ni recursos en todo el país. Los médicos están agotados y mal pagos. Las prioridades claramente son otras". Finalmente las organizaciones se ofrecieron a colaborar en el acompañamiento de los más vulnerables en los barrios donde hace años trabajan y en promover la unidad para afrontar juntos los problemas reales y urgentes que hay que priorizar: disminuir la pobreza, fortalecer la Educación, la Salud y la Vivienda y promover el trabajo y la producción. Foto: Gentileza Además se hizo entrega de una carta elaborada y firmada por referentes de todas las provincias. Durante el encuentro estuvieron presentes las diputadas Vanesa Massetani y Carmen Polledo, representantes de más de 160 organizaciones nucleadas en Unidad Provida, como miembros del Bloque Somos Vida y Familia, del equipo de Natalia Armas Belavi y Nicolás Mayoraz, Frente Joven, Asociación Civil Concordia, Jóvenes, Secundarios, Abogados y Médicos por la Vida, y de Mesa de Enlace como Más Vida, entre otras.