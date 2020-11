Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sin cajero

MARÍA DE B"º EL POZO

"En el barrio, hace días que el único cajero que tenemos en esta tremenda barriada, con una cantidad de habitantes como una ciudad y estando limitados a circular por la pandemia, no funciona. Uno lo usa para todo tipo de transacciones, inclusive para sacar órdenes de Iapos, bonos, etc. Pedimos por favor que haya contemplación y solucionen este inconveniente. Repito: es el único cajero que tenemos en el barrio, frente a la comisaría".

Imposible cruzar la calle

A. J. GUTIÉRREZ

"Quiero comentar que por avenida A. del Valle, después del semáforo que está a la altura del 4600 aproximadamente, donde está la comisaría, los autos y motos levantan una velocidad impresionante hasta avenida Presidente Roca a la altura del 5000. Es problemático cruzar la calle. Atención Dirección de Tránsito: colocar señales por ahora y solicitamos lomos de burro y semáforos. Gracias por vuestra atención".

Robo a las escuelas

UN LECTOR

"A la ministra de Educación, al gobernador, al titular del gremio de Amsafe, ante la sistemática situación de robos en escuelas de la ciudad, les pregunto: ¿las partes no se pueden reunir, para poder resolver esta situación repetitiva de robos y destrozos a establecimientos educativos? Es sencillo: o se contrata un seguro para las escuelas, o bien a una empresa de seguridad con dos serenos de noche. Al ministerio, al gobierno, al gremio, a las cooperadoras y a los colegios les saldrá mucho más económico. Señores: esto es reiterado y resulta que todos salen a hablar, por los noticieros, etc., muchas opiniones y buenos conceptos al respecto, todos se enojan frente al vandalismo, ¿pero qué hacen para resolverlo? Me parece que hay más vandalismo en no solucionar esto eficientemente. Parecería que no les interesa darle un corte a esto. Las empresas de seguridad trabajan para bancos, empresas, etc., etc. En colegios no hay custodia por eso es fácil entrar a robar. ¿Qué esperan? No puede ser que esto quede en la nada y se siga produciendo impunemente. A todos los responsables: reúnanse y resuelvan".

Inseguridad y pandemia

LECTORA PREOCUPADA

"Soy una persona preocupada por todo lo que está pasando en Santa Fe. No tenemos salida por ningún lado. Cada vez la cosa está peor, más por lo que uno se entera, leyendo El Litoral. Encima que tenemos esta pandemia tan terrible, que no salimos o salimos con miedo, se suma la delincuencia. Están robando en todos los barrios. Entran a los patios de las casas. La policía viene cuando uno la llama, pero no andan en las calles. Estamos completamente desprotegidos. Aparte, yo he llamado a la Municipalidad para que me vengan a colocar una luz, que hace 2 años que no funciona y ni aparecen. Yo duermo de día, porque de noche no puedo porque tengo miedo. Terrible lo que pasó en el merendero de barrio 7 Jefes. Por su parte, sobre los merenderos, quiero decir que son ellos los que generan las aglomeraciones y se van formando las villas. Hay barrios que hay merenderos donde no hay gente pobre, que necesite. Como también en el barrio Candioti y la Lona. Este último es un hermoso barrio de gente trabajadora, no hay pobres... Todas esas villas que se arman ahí las generan esta gente de los merenderos... y después ahí se meten los narcos y salen los rateros. ¿Y no ve eso el gobierno? No permitan más hacer merenderos. Y con respecto a la pandemia, cada vez abren más sitios, negocios, etc., ahora que circula tanto el virus, que por día hay mil casos en la provincia y muchos muertos. Ahora permiten que los chicos menores de 12 años hagan actividades deportivas, ¡cuando lo hicieron prácticamente todo el año! Yo tengo una plaza cerca y siempre estaba plagada de chicos jugando; 50, 70 o más jugando al fútbol, haciendo gimnasia, de toda edad. Nunca estuvieron encerrados".