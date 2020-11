Murió la rapera e influencer Brax

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La rapera e influencer Braxton Brax Baker murió a los 21 años de edad. No se especificó la causa de su deceso.

Su madre, Letricia Loftin Russell, publicó en la red la triste noticia. "Nuestro ángel, Braxton Blue.B Baker ha ascendido", escribió Russell. "Fue una liberación espiritual. Dios recuperó al ángel que nos prestó", agregó.

La mujer no dijo cuál fue la causa de la muerte de su hija, sólo que "En el momento de su ascenso yacía en forma sagrada. No había rasguños, no había moretones, su ser interno y externo era completamente puro", manifestó sobre la artista. Russell continuó diciendo que Braxton había estado "en un retiro espiritual, elaborando y curando cuidadosamente su arte", incluyendo dos álbumes y tres novelas, que ha dedicado "a la humanidad y la curación".

Recientemente, Brax había estado evolucionando su marca al fusionar su amor por la moda y la "revolucionaria mujer marica negra", escribió Russell junto a un video de su hija. Otros colaboradores también acudieron a los medios sociales para llorar a la joven creadora. "Hasta que nos encontremos de nuevo, RIP Brax", escribió el maquillador Scott Osbourne Jr. en un post de Instagram sobre Brax y su fallecimiento. "El trabajo que creaste, y el trabajo que creamos juntos vivirá para siempre".

En una entrevista con la revista SVGE en 2018, Brax habló de los años que ya había pasado construyendo su marca, sus profundos valores religiosos, abrazando el poder de su creatividad y su amor por las afirmaciones. "He estado usando mi creatividad para construir una marca única durante años. He estado dirigiendo mis propios rodajes, dirigiendo mis propios videos, estilizándome, escribiendo poesía, escribiendo artículos, escribiendo raps, coreografiando danzas, estilizándome y estilizando a los demás como si no fuera nada durante años", dijo a la publicación. "Ahora que he abrazado ese poder, no creo que el mundo esté listo".

Braxton Baker nació en 1998 en Richmond, Virginia, y saltó a la fama por su remix VERSE(atility) de 2017 y el sencillo de 2018 Lil B***h.