Ofrecían la cédula militar de un veterano de Malvinas en un sitio de subastas

Es la cédula de Edgardo Esteban, actual director del Museo Malvinas. Estaba a la venta en e-Bay, como parte de un lote junto con unas fotos, a un precio inicial de 1.750 libras.

La cédula militar de Edgardo Esteban, excombatiente y actualmente director del Museo Malvinas, fue detectada en la plataforma de subastas Ebay, en Londres, por la periodista e investigadora Alicia Panero, conocida por buscar y recuperar objetos militares de soldados argentinos en el conflicto, y ahora se busca la forma para poder recobrarla.

"Fue muy conmovedor cuando recibí la noticia de Alicia. Estaba con mi hijo y mi compañera y me emocioné mucho", contó el también periodista Esteban a Télam en el marco de una videoconferencia realizada junto a Panero. Panero, historiadora y escritora, es autora del libro "Mujeres invisibles", en el que narra la existencia de un grupo de enfermeras que participaron de la guerra pero que fueron ocultas por la historia oficial de época -en plena dictadura militar- y había ya encontrado recientemente el casco de otro soldado de Malvinas, que estaba a punto de ser subastado a 13 mil dólares.

Télam participó del encuentro virtual entre Esteban -tomado prisionero tras la rendición en Malvinas, quien volvió al país en el buque Canberra y autor de la película sobre la guerra "Iluminados por el Fuego"- y Panero, a través de una videoconferencia en la que el excombatiente se manifestó "muy conmovido" por la noticia. El excombatiente relató que el miércoles por la noche habló con el embajador argentino en Londres, Javier Figueroa, quien le prometió iniciar las gestiones para que la cédula militar y algunas fotografías, también a punto de ser vendidas, sean devueltas y no subastadas.

Es que además de la cédula, el lote que está publicado para subastar por un precio inicial de 1.750 libras incluye fotos que pertenecieron a soldados argentinos y una medalla de un integrante de la Marina Real. "Fue una caricia, fue cerrar una parte de mi historia", relató el director del Museo Malvinas, al recordar el momento del llamado de la historiadora, a quien le agradeció "profundamente" haber detectado ese elemento "tan personal" de su historia como conscripto.

Panero contó que a ella también le "provocó mucha emoción" el hallazgo, al investigar la plataforma de ventas Ebay, y dijo que "una cosa es encontrar un casco, algo que provee el Estado, pero otra un documento que acredita nada menos que la identidad". "Es un elemento que tiene que ver con la identidad de un soldado, es particularísimo de cada uno". "Es un elemento que tiene que ver con la identidad de un soldado, es particularísimo de cada uno", explicó Panero y consideró a Esteban como un "soldado icónico" por lo que sostuvo que le "resultó muy fuerte" el hallazgo en Ebay.

Esteban, por su parte, dijo sentirse "orgulloso" de haber sido soldado en Malvinas -revistó como paracaidista en Córdoba ya casi en el final del servicio militar - y recordó que llegó a Malvinas el 25 de abril de 1982 y el 16 de junio fue subido al Canberra y llegó tres días después al continente. "Lo que recuerdo cuando nos tomaron prisioneros es que nos ponían como un talco blanco, con un olor horrible, con el que nos desinfectaban, y nos quitaban todas las pertenencias", memoró. "Nos sacaban los cordones de los borceguíes y los alimentos. Yo tenía un rollo de fotos escondido, no sé bien de quiénes son porque no son nítidas", recordó. "Fue muy conmovedor cuando recibí la noticia de Alicia. Estaba con mi hijo y mi compañera y me emocioné mucho"

Por su parte, la periodista Alicia Panero se especializa en publicar temas desconocidos alrededor de la guerra y en ese marco escribió el libro que difunde a las mujeres "olvidadas" de Malvinas. Las denominadas "veteranas de guerra" en adelante serán incorporadas a la legislación oficial, según anunció el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, en una rueda de prensa de la entidad esta semana de la que participaron Esteban y la escritora.

El año pasado, la historiadora encontró en una subasta el casco del veterano Jorge "Beto" Altieri, quien combatió contra el Tercer Batallón de Paracaidistas en Monte Longdon, donde fue alcanzado por una esquirla de una bomba inglesa que mató a varios soldados argentinos e hirió a muchos británicos. El casco iba a ser subastado también por la plataforma Ebay, en Londres, y tras ser detectado por Panero, hubo varias tratativas diplomáticas y el objeto fue recuperado y traido a la Argentina donde se reencontró con su dueño.

Con información de Télam