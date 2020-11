Flavio Mendoza convocó a una marcha de artistas para pedir por la reapertura de teatros

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El productor expresó su enojo ante la falta de repsuesta estatal con una serie de tuits y convocó a una manifestación por la rehabilitación con protocolos de actividades artísticas.

Flavio Mendoza explotó en las redes luego de que, tras los anuncios del cambio de fase en el AMBA, no haya novedades para los artistas, especialmente para el teatro, rubro en el que el coreógrafo pisa fuerte. Ante la falta de respuesta, el artista pidió a sus colegas marchar por respuestas.

Es que, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, seguirán sin habilitarse las Salas de Teatro hasta tanto se terminen de definir los protocolos correspondientes. Y, frente a esta situación, Flavio Mendoza decidió recurrir a sus redes sociales para manifestar su descontento y convocar a una marcha de artistas para el próximo lunes en la Calle Corrientes.

“Todo lo que hicimos, todo lo que aguantamos, todo lo que perdimos y seguimos perdiendo y nunca una ayuda. Sí al fútbol, sí a volver a las escuelas. ¿Y los artistas qué? Mi teatro tiene toda la seguridad y no puedo trabajar, una vergüenza”, comenzó diciendo el coreógrafo en su cuenta de Twitter.

Luego fue crítico con las producciones de televisión, quienes prácticamente no dejaron de trabajar durante la pandemia: “Programas de TV desde el día cero de la pandemia siguieron trabajando. Por lo que sé están bajo techo, la distancia social es la mejor seguridad. ¿Más ventilación, más qué mierda quieren?”, señaló indignado.

Así también Flavio reclamó por el hecho de tener que continuar tributando al Estado a pesar de no poder facturar. “Dejen de cobrar impuestos si no podemos trabajar. Es una vergüenza, sólo siguen hablando y hablando. Les pido a todos que me ayuden a reclamar ya el derecho a trabajar o que nos den una solución”.

Allí fue donde pasó a la acción, proponiendo salir a protestar: “Convoco a todos los artistas que la están pasando mal a junarnos y, realmente, exigir una solución. O que nos dejen trabajar con protocolos como dijeron”, consignó.

“Circo, teatro, escuelas de danza, escuelas de circo, parques de diversiones, artistas callejeros, bailarines, cantantes, actores, técnicos, boleteros, vestuaristas, etc. Es hora que nos escuchen”, continuó Mendoza en su cadena de tuits.

Y concluyó su descargo diciendo: “Nos llenaron de miedo, nos encerraron y nosotros, como ciudadanos, hicimos todo lo que teníamos que hacer sin ninguna ayuda. Aguantamos casi ocho meses. ¿Qué más quieren mientras ustedes tienen su sueldo asegurado?”.

El artista recibió el apoyo de algunos colegas, entre los que destacó el mensaje de Cinthia Fernández, hoy en el Cantando 2020: “Espero que después no llamen a la primera fila a los artistas para sus campañas políticas! Ojalá todos tengan memoria de esta injusticia. Chorros libres, artistas presos #vergüenza" expresó la modelo.