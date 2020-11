https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 07.11.2020

Personal Tri Nations Triunfo de Los Pumas en su segundo amistoso

En su segundo amistoso de la temporada, Los Pumas se llevaron una nueva victoria por 57-24 ante Australia XV, en el estadio Leichhardt Oval y ante la presencia de algunos hinchas argentinos que se acercaron a alentar al equipo dirigido por Mario Ledesma.

Ya con los jugadores provenientes de Europa, el Seleccionado Nacional se impuso ante los locales en un encuentro que tuvo tres tiempos de 30 minutos, en el que participaron todos los jugadores del plantel, a excepción de Facundo Isa, Jerónimo de la Fuente, Lucas Mensa y Emiliano Boffelli, que presentan leves lesiones musculares.

Apenas comenzado el encuentro, Santiago Carreras apoyó el primer try de la tarde y su segunda conquista en la gira. Luego, vinieron dos de Tomás Cubelli para cerrar el primer tiempo 19-5. En la segunda etapa, el que inauguró el ingoal fue el capitán Pablo Matera y tras él, anotaron Domingo Miotti y Santiago Cordero. Ya en la última parte, Juan Cruz Mallía, Sebastián Cancelliere y el mismo Cordero culminaron la lluvia de tries nacionales.

Este domingo será de recuperación y el lunes comenzará la semana previa al debut en el Personal Tri Nations, ante Nueva Zelanda, el sábado 14 de noviembre, a las 03:10 (hora argentina), en el Bankwest Stadium de Sídney.

Síntesis

Argentina: 1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Julián Montoya y 3.Francisco Gómez Kodela; 4. Guido Petti y 5. Matías Alemanno; 6. Pablo Matera (capitán), 7. Marcos Kremer y 8. Rodrigo Bruni; 9. Tomás Cubelli y 10. Nicolás Sánchez; 11. Juan Imhoff, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti y 14. Bautista Delguy; 15. Santiago Carreras.

Luego, ingresaron: Mayco Vivas, Santiago Socino, Lucio Sordoni, Lucas Paulos, Facundo Bosch, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti, Rodrigo Fernández Criado, Juan Pablo Zeiss, Tomás Lezana, Francisco Gorrissen, Santiago Grondona, Juan Cruz Mallía, Santiago Cordero, Federico Wegrzyn, Sebastián Cancelliere, Ramiro Moyano, Felipe Ezcurra, Santiago Medrano, Tomás Albornoz, Ignacio Calás, Joaquín Oviedo, José Luis González, Ignacio Calles, Matías Orlando y Juan Martín González.

Australia XV: 1. Harry Johnson-Holmes, 2. Connal McInerney y 3. Vaauli Faamausili; 4. Trevor Hosea y 5. Caderyn Neville; 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight e 8. Isi Naisarani; 9. Joe Powell (capitán) y 10. Will Harrison; 11. Triston Reilly, 12. Irae Simone, 13. Len Ikitau, 14. Mark Nawaqanitawase y 15. James Ramm

Luego ingresaron: David Porecki, George Francis, Darcy Breen, Max Douglas, Josh Kemeny, Henry Robertson, Tane Edmed, Lachie Anderson, Harry Wilson, Kristian Jensen, Philip Potgieter y Charlie Gamble.

Tantos: PT: tries de S. Carreras y Cubelli (2). Goles de Sánchez (2) (LP). Try de Reilly (RAU). ST: Tries de Matera, Miotti y Cordero. Goles de Sánchez y Miotti (2) (LP). Tries de Naisarani (2) y Nawaqanitawase. Goles de Harrison (2) (RAU). TT: tries de Mallía, Cancelliere y Cordero. Gol de Miotti (LP).

Protagonistas

Pablo Matera – Capitán de Los Pumas



“Estoy muy contento por el partido de hoy. Creo que no se notó la diferencia con los que nos sumamos después y demostramos que estamos todos muy preparados. Fue una muestra de carácter para todo el equipo que lo sacamos adelante en circunstancias anormales jugando tres tiempos y con tantos cambios. Pero lo encaramos bien, obtuvimos lo que planteamos y logramos un partido muy prolijo dentro de lo que se podía”.

“Hay algunos chicos nuevos que no conocía personalmente, con los que no había compartido nunca una cancha y me llena de orgullo porque vienen con una energía tremenda y unas ganas de estar acá que contagian”.

“Ahora se viene otra gran semana como las que venimos viviendo. Vamos a poner un poco más de foco en el rival y serán días exigentes de mucho laburo”.

Mario Ledesma – Head Coach de Los Pumas

"Fue una semana lindísima. Fue una alegría enorme, emoción volver a encontrarse, entrenar juntos y eso se ve todos los días y se traduce en la cancha. Tenemos una semana entera de mucho laburo para encarar un partido difícil. La prioridad es ir preparando el primer partido".