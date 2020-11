Esta vez Australia fue superior a Nueva Zelanda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la segunda fecha de la competencia, el elenco local venció a los All Blacks por 24 a 22. “Los de negro”, serán rivales de Los Pumas el próximo sábado (14 de noviembre) desde las 3 y 10 de la mañana.

En el partido número 169 entre ambos equipos, Australia le ganó a Nueva Zelanda por 24 a 22 en el marco de la segunda fecha de Tres Naciones, donde en una semana debutan Los Pumas ante los All Blacks.

El partido

A dos minutos de comenzado el partido, ya se vio alterado el marcador. Tras mantener una buena posesión de la pelota Reecce Hodge, metió un “toquecito” sutil con su pierna derecha por arriba de la defensa neocelandesa para que finalmente, tras pisar para adentro, Wright anotara el primer try del partido.

La reacción de los All Blacks no se hizo esperar. Luego de dos posesiones de más de una docena de fases cada una, Rieko Ioane terminó apoyando en una de las puntas y de esa manera consiguió el empate transitorio.

Los siguientes 15 minutos tuvieron un rasgo distintivo: la buena defensa australiana. Y promediando la primera mitad de la etapa inicial, luego de una clara obtención en el line out, penal y Hodge que puso el 8-5 parcial.

22 minutos, y momento clave del encuentro: tarjeta roja por tackle peligroso para el pilar derecho de los de negro, Ofa Tuungafasi. Algo que, se notaría en el primer scrum posterior a la desafortunada acción.

No obstante, pese a dicha adeversidad los neocelandeses se la arreglaron para generar una infracción y así poner el marcador igualado en 8.

A poco del final del primer tiempo, otra vez la tarjeta roja fue la protagonista. En esta oportunidad, quienes la padecieron fueron los Wallabies: nuevo tackle alto y peligroso, ahora del debutante tercera línea Lachlan Swinton. 14 contra 14.

Pudiendo patear a los palos a dos minutos del final, los tri campeones del mundo fueron ambiciosos y buscaron el try. Con paciencia y muchas infracciones que se repitieron de Australia (con amarrilla incluida para Koroivete y lesión de Slipper que cumpló 100 test con la camiseta amarilla). Así y todo, otra vez la defensa local fue determinante y los All Blacks no lograron anotar.

Final del primer tiempo. Empate, dos expulsados, una amarilla y mucha acción que faltaba.

El complemento



El segundo tiempo comenzó de manera ideal para Australia. Porque legando a los 10 minutos, Hodge anotó un nuevo penal antes cuando todavía estaban con uno menos (14 contra 13 por la amarilla de Koroivete).

Pero los “hombres de negro”, no demoraron en reaccionar. En la jugada posteriro, casi llega al try Reece. Pero ese “casi” se convirtió en realidad inmediatamente después. Line para Nueva Zelanda, buena obtención de Whiteloock y, tras el empuje del maul, quien apoyó fue el hooker Taylor

Como hace una semana atrás, el ingreso en el segundo tiempo del pilar derecho Taniela Tupou, fue clave en el scrum de Australia, al punto tal de generar dos infracciones seguidas que se transformaron en tres puntos más. A 20 minutos del final, los All Blacks vencían por la mínima.

A 13 del final, otro momento clave del partido. Amarilla para Scott Barret por un penal bastante “infantil”. Un par de minutos después, pela para los Wallabioes debajo de los palos y Hodge que no perdonó. Australia al frente por dos.

Y Australia que le sacó más provecho a la amarilla del Barret forward. Con paciencia y jugeo corto pegado a las formaciones, quien llegó al try fue Tupou, determinante desde que entró.

Vaa’ i, que había ingresado hacía unos minutos, descontó para los All Blacks y a un minuto del final, la diferencia era de dos para los australianos. Una diferencia que, finalmente, no se alteró, más allá que se jugaron algunos minutos más.

Final, victoria por 24 a 22 y un gran desahogo para los Wallabies, luego de tres derrotas consecutivas ante Nueva Zelanda.

Formaciones

Australia: 1. James Slipper (Bell), 2. Brandon Paenga-Amosa (Fainga’a), 3. Allan Alaalatoa (Tupou); 4. Rob Simmons (Hanigan), 5. Matt Philip; 6. Lachlan Swinton, 7. Michael Hooper (capitán), 8. Harry Wilson (Wright); 9. Nic White (McDermott), 10. Reece Hodge; 11. Marika Koroibete, 12.Hunter Paisami, 13. Jordan Petaia (Lolesio), 14. Tom Wright (Daugunu); 15. Tom Bank.

Nueva Zelanda: 1. Karl Tu'inukuafe (Hodgman), 2. Codie Taylor (Aumua), 3. Ofa Tuungafasi; 4. Scott Barrett (Vaaí), 5. Samuel Whitelock; 6. Akira Ioane (Lomax), 7. Sam Cane (capitán), 8. Ardie Savea (Grace); 9. TJ Perenara (Weber), 10. Beauden Barrett; 11. Rieko Ioane, 12. Ngani Laumape (Jordan), 13. Anton Lienert-Brown ((McKenzie)), 14. Sevu Reece; 15. Jordie Barrett.