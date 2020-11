https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 07.11.2020

9:12

Bajo la consigna "La cultura no se detiene" y a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional se podrá acceder al evento que cruza literatura fantástica, cine, poesía, reflexiones e intervenciones y se desarrollará viernes, sábados y domingos de este mes.

DURANTE NOVIEMBRE Arranca Festivalón, un megaevento cultural virtual de la Biblioteca Nacional Bajo la consigna "La cultura no se detiene" y a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional se podrá acceder al evento que cruza literatura fantástica, cine, poesía, reflexiones e intervenciones y se desarrollará viernes, sábados y domingos de este mes. Bajo la consigna "La cultura no se detiene" y a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional se podrá acceder al evento que cruza literatura fantástica, cine, poesía, reflexiones e intervenciones y se desarrollará viernes, sábados y domingos de este mes.

Varios de los festivales y encuentros culturales que estaban previstos a lo largo del año y fueron suspendidos por las restricciones impuestas ante el avance de la pandemia, confluirán a partir de este viernes y a lo largo de noviembre en un gran evento virtual titulado El Festivalón donde se cruzarán el género negro con la poesía, la literatura fantástica y el cine a partir de las intervenciones de escritores como Daniel Guebel, Gabriela Cabezón Cámara, Juan Sasturain, Mempo Giardinelli y Claudia Piñeiro, entre otros.



La virtualidad lo hizo posible: bajo la consigna "La cultura no se detiene" será la oportunidad de ver a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) las inesperadas asociaciones entre narrativas y lenguajes que habitualmente se despliegan en el marco de ciclo específicos y no mixturados como en este ocasión, que reunirá iniciativas de distintos puntos del país.



Así, cobijados en la amplia convocatoria de El Festivalón, se concretarán ahora el Encuentro Internacional de Literatura Fantástica; los festivales de literatura negra y policial Córdoba Mata, Rosario Negra, Festival Azabache; Rastros, el Observatorio Hispanoamericano de Género Negro y Criminal, la Feria del Libro de Villa Mercedes, Poesía Va, San Juan En-Pluma, Coliseo de Poesía y el Festival La otra Mirada de cine documental.



"El Festivalón nace como un gesto de unión para inaugurar un espacio simbólico que creemos más que necesario en nuestro país. En cuanto al sincretismo de las temáticas abordadas, creo que puede enmarcarse tanto en las generalidades de los llamados 'estudios culturales' como en el entramado complejo del mundo que habitamos", explica a Télam el organizador del mega evento y director de Gestión y Políticas Culturales de la Biblioteca Nacional, Damián Blas Vives.



"Pensar el género negro o el fantástico sin pensar en política, en nación, en estética, en ética, en sexo, en derechos humanos, en identidad, etcétera, es un sinsentido tan grande como pensar cualquiera de esos tópicos de manera inconexa", acota.



Juan Sasturain -director de la Biblioteca Nacional-, Gabriela Cabezón Cámara, Daniel Guebel, Claudia Piñeiro, Mercedes Giuffré, Mempo Giardinelli, Eugenia Almeida, Cristina Bajo, Claudia Masin, Luis Gusmán, Guillermo Martínez, Kike Ferrari, Pablo De Santis, Julián López y Leo Oyola serán algunos de los escritores que participarán de El Festivalón, que tendrá lugar los viernes, sábados y domingos del mes de noviembre a partir de hoy y funcionará con la idea de sumar las particularidades de cada evento para lograr un espacio simbólico y cultural común desde el que afirmar que, "la cultura no se detiene".

Habrá también proyecciones de documentales de Gustavo Fontán, Fabián Soberón, Rosa Gronda y Ernesto Ardito y Virna Molina protagonizados por poetas como Alejandra Pizarnik, Diana Bellessi, Inés Aráoz y Arnaldo Calveyra.



Uno de los ejes del ciclo está centrado en cómo se piensa la Argentina y el capitalismo desde el género negro, mientras que otro es la ciencia ficción y la literatura fantástica, dos formas que en el contexto de aparición del coronavirus ganaron envión como maneras elocuentes de leer un escenario tan trastocado que pareció tomar distancia del realismo para fundirse con el dislocamiento que plantean esos géneros. ¿El género negro como la ciencia ficción y el fantástico, todo eso combinado, pueden ser claves de lectura elocuentes para caracterizar esta escena contemporánea en la que a los déficits del capitalismo se le sumó el factor desequilibrante de la pandemia?



"Creo que acentuar el corrimiento a partir de la pandemia es perder de vista el enajenamiento cotidiano de un sistema colapsado y entrópico como es el del capitalismo rabioso imperante. Un capitalismo que esta intentando llevarse puestos los Estado-Nación y del cual la pandemia termina siendo sólo una consecuencia lamentable pero ciertamente leve", analiza Blas Vives.



"Somos lemmings en potencia, mártires entrenando que no saben cuándo dejar de tirar de la cuerda. La cultura y los géneros literarios deberían servir para comprender la metáfora y comenzar a imaginar nuevas formas de resistencia e inclusión", agrega.



También la poesía, que tendrá una centralidad ineludible en este encuentro, es otro de los géneros que ganó fuerza en la pandemia a través de las redes y la virtualidad. Dice Blas Vives: "Así como el género fantástico está siempre presente en nuestras letras, que son genéticamente fantásticas, la poesía también está siempre presente, es la musicalidad de las palabras y en el fuego secreto del pensamiento, la alquimia de la imaginación".



"En este momento, como en todo momento de tensión, la poesía es tomada desde diferentes causas, diferentes frentes de batalla para marcar la profundidad de sus argumentos: en el principio fue el verbo. Así, el feminismo, los movimientos de personas privadas de su libertad, el movimiento LGTB, los sin tierra, los refugiados, etcétera, hacen uso de la palabra poética para encontrarse, para nombrarse y para no rendirse", explica.



La programación completa del Festivalón se puede ver en este enlace: https://www.bn.gov.ar/agenda-cultural/el-festivalon-la-cultura-no-se-detiene.