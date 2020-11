https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 07.11.2020 - Última actualización - 9:56

9:48

Los dos equipos más importantes del país se miden ante los rosarinos: sábado, a las 21.15, “millonarios” y “canallas” en el Libertadores de América; domingo, a la misma hora, “leprosos” y “xeneizes” en el Coloso Marcelo Bielsa.

Por la segunda fecha de la Copa de Liga Profesional Rosario vibra: River-Central y Newell’s-Boca Los dos equipos más importantes del país se miden ante los rosarinos: sábado, a las 21.15, “millonarios” y “canallas” en el Libertadores de América; domingo, a la misma hora, “leprosos” y “xeneizes” en el Coloso Marcelo Bielsa. Los dos equipos más importantes del país se miden ante los rosarinos: sábado, a las 21.15, “millonarios” y “canallas” en el Libertadores de América; domingo, a la misma hora, “leprosos” y “xeneizes” en el Coloso Marcelo Bielsa.

River Plate, que rindió por debajo de su nivel y lo pagó con una derrota en su estreno en la Copa de Liga, recibirá hoy a Rosario Central, que debutó con una victoria, en un partido válido por la segunda fecha de la zona 3 del torneo doméstico.

El encuentro se jugará este sábado a partir de las 21.15 en el estadio Libertadores de América, de Independiente, donde ejercerá su localía River, será arbitrado por Facundo Tello y lo televisará la señal TNT Sports.

El equipo "Millonario", enfocado en su participación en la Copa Libertadores, en el cruce eliminatorio de octavos de final ante Athlético Paranaense de Brasil, se presentó en la flamante Copa de Liga con una derrota ante Banfield por 3-1 y pretende recuperarse rápido, aunque no tendrá un oponente fácil, ya que Central, con el estreno de Cristian "Kily" González como DT, superó en Rosario a Godoy Cruz por 2-1 y mostró señales positivas.

River no contará con dos piezas fundamentales durante el ciclo del entrenador Marcelo Gallardo, el mediocampista ofensivo Ignacio "Nacho" Fernández y el goleador colombiano Rafael Santos Borré. En el caso de "Nacho" Fernández, se desgarró en el partido ante el "Taladro" y recién estará en condiciones de regresar para la serie ante los brasileños prevista para el 24 de noviembre en la ciudad de Curitiba y luego la revancha el 1 de diciembre en Buenos Aires. La ausencia de "Nacho" Fernández es un dilema que el "Muñeco" Gallardo planea resolver con la inclusión del promisorio juvenil Santiago Sosa, quien lo reemplazó en los dos últimos encuentros, ante Liga de Quito, por la fase de grupos de la Libertadores, y cuando salió lesionado frente a Banfield.

En el caso de Borré, su baja fue imprevista y a último momento, ya que debió ser aislado en forma preventiva por haber mantenido contacto estrecho con un positivo de coronavirus, y será reemplazado por Lucas Pratto. De manera que en la parte ofensiva, River mantendrá a Nicolás de la Cruz, Julián Álvarez y Matías Suárez, quienes se complementaron muy bien en los partidos de la Libertadores, y se sumará Pratto, quien perdió su lugar en el once titular y suele ingresar en los segundos tiempos de cada partido.

Central, por su parte, intentará sorprender con su nueva formación, en la que sobresalen Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra, y mantiene su vigencia goleadora Lucas Gamba, que quedó del ciclo anterior y anotó el tanto de la victoria ante los mendocinos el lunes pasado.

Los rosarinos no repetirán la formación que le ganó a Godoy Cruz, ya que el "Kily" González planea incluir a Joaquín Laso, de características más defensivas, por Joel López Pissano, otra de las caras nuevas del equipo, mientras que ya tiene a su disposición al mediocampista Fabián Rinaudo, recuperado de una lesión, aunque lo más probable es que integre el banco de suplentes.

Newell’s debe mejorar

"Nacho" Scocco tendrá un partido especial ante Boca, por su vínculo reciente con River y la necesidad de goles que tiene Newell´s.Foto: Archivo

El arquero de Newell's Old Boys, Alan Aguerre, quiere que el equipo revierta "la imagen que dejó en la primera fecha" de la Copa Liga Profesional 2020 cuando el domingo reciba a Boca Juniors, el último campeón.

"Hay que revertir la imagen de la primera fecha y qué mejor ante Boca. Tenemos sed de revancha", manifestó Aguerre en diálogo con TyC Sports. "Boca es un rival que no te permite dudar. Sigo ilusionado con Newell's porque un resultado negativo no me cambia nada, pero no nos deja margen en este torneo", expresó Aguerre.

Newell's inició la zona 4 de la Copa Liga Profesional 2020 con la derrota ante Talleres en Córdoba por 3 a 1 y buscará sus primeros puntos el próximo domingo en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

"Sin público perdemos un plus. De local nos hacíamos fuertes, sacábamos los partidos adelante en Rosario, nos juega un poco en contra, pero nos tenemos que acostumbrar a esta pandemia", concluyó Aguerre.

El ingreso del marcador central Manuel Guanini por el suspendido Fabricio Fontanini será el único cambio que hará el director técnico de Newell`s, Frank Kudelka, en el equipo que recibirá el domingo a las 21.15 a Boca en el Estadio Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario, por la segunda fecha del Grupo 4 de la Copa de la Liga Profesional.

"Hoy paró ese equipo con el único cambio de Guanini por Fontanini", informó una fuente "rojinegra" a Télam. Consultado sobre la posibilidad de que ingrese al equipo el volante derecho Jerónimo Cacciabue en lugar de Aníbal Moreno, el vocero del club del Parque Independencia insistió en que "ese es el equipo que paró Kudelka esta mañana, así que hasta ahora el único cambio es Guanini por Fontanini".

Si Kudelka confirma efectivamente esta formación, Newell`s saldrá el domingo con Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Manuel Guanini, Santiago Genttiletti y Mariano Bíttolo; Pablo Pérez, Julián Fernández, Aníbal Moreno y Maximiliano Rodríguez; Sebastián Palacios e Ignacio Scocco.

Con información de Télam